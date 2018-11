El ejemplo del fútbol (con arte) que te llenará de emoción. La receta de LaLiga Genuine

Esta es una historia de personas ejemplares. De fútbol y de arte. Y tiene lugar, a la vez, en un campo y una sala de exposiciones. La segunda temporada de LaLiga Genuine Santander, una competición que disputan más de 600 futbolistas con discapacidad intelectual, dio comienzo el pasado fin de semana en Tarragona. 30 equipos, casi el doble que el año pasado, forman parte de un proyecto pionero que, para seguir haciendo bandera de la visibilización y la normalización, ha escogido ir de la mano de la cultura para lograr la integración. La exposición Tu Media Cara Genuine muestra los resultados de los talleres, llevados a cabo la pasada temporada, en los que los jugadores completaron con pintura, libremente, la mitad ausente de los rostros fotografiados de sus compañeros. Y ha conmovido al presidente de LaLiga, Javier Tebas. “Es simplemente genial. Para mí y para mi familia ha habido un antes y un después de LaLiga Genuine”. Tebas explica asertivo que este será el primero de muchos proyectos de LaLiga que concilien deporte y cultura: “Este es el camino y se lo estamos transmitiendo a la sociedad española”.

“Somos nosotros los que debemos aprender de ellos”, indican a la par Tebas y Olga de la Fuente, directora de la Fundación de LaLiga, que señala un valor supremo de LaLiga Genuine Santander: “Están jugando al fútbol y representando a sus clubes. Y, aun así, aquí va antes compartir que competir”. Las reacciones de los jugadores al verse o al contemplar sus obras no deja indiferente. Elías, de la SD Huesca, le pregunta a su entrenador, David Abardía, quién completó su cara con dibujo puntillista. “Fue Nicolás, tiene síndrome de sabio”, a lo que le espeta Elías: “Yo soy sabio, el síndrome no lo necesito”. Abardía presume del autorretrato que hizo su capitán, Alberto, a pesar de sus dificultades motrices. Es el único en la exposición, con vocación realista, además.

Jokin juega en el carril derecho de la Real Sociedad Fundazioa y el retrato que pintó de María, una integrante del cuadro técnico del equipo, se alcanza a ver desde la puerta del hangar del muelle del puerto de Tarragona que acoge la muestra hasta mediados de diciembre. No sabía que estaba ahí y se emociona. “Lo he hecho yo y está colgado. Es mejor aún que el partido”. Lo siguiente a lo que aspira, dice, es a actuar en una obra de teatro. Y ahora ya no ve barreras. A él, a Samuel –al que han retratado llevándose las manos a la cabeza de un susto– y a varios futbolistas más del equipo Genuine de la Real los conoce Xabi Prieto, leyenda txuri-urdin, que se ha desplazado hasta Tarragona para apoyarlos. “La ilusión que sienten estos chavales por ponerse la camiseta es indescriptible. Pasar tiempo con ellos, aprender de ellos, siento que me ha hecho mejor persona”, dice Prieto.

Los miembros de la Fundación Celta Integra eligieron la cara de su entrenador para que fuera fotografiada y pintada. En el cuadro que inspiró, Francisco Díaz aparece sentado en su silla de ruedas delante de un campo de fútbol verdísimo coloreado con acuarelas y rotuladores. Díaz es el centro de los rituales del equipo antes del comienzo del partido. Los jugadores se arremolinan alrededor de su silla y, en corro, cantan con él: “¡Sí, sí, sí! ¡Celta!".

Dice la coordinadora de la Fundación Rayo Vallecano, Doaa Abdelrazek, que donde más inciden los programas deportivos y culturales en torno a la experiencia Genuine es en robustecer la confianza de los participantes. Esa es una virtud diferencial. Y pone como ejemplo a Rubén, el jugador elegido por sus compañeros para ser la cara del Rayo para la exposición "por sus ojitos azules y porque siempre ayuda a todos". Y al portero del equipo: “Se martirizaba pensando que era malo, le pesaba creer que pudieran perder por su culpa. Hoy han ganado con varias intervenciones suyas al Villarreal FC. Él es casi otra persona”, relata Abdelrazek, una egipcia, máster en gestión de entidades deportivas, que llegó hace 12 años a España por amor.

El artífice de Tu Media Cara Genuine es Antonio Guerra, orientador, especialista en psicología de la discapacidad, artista. Él, al alimón con Rosa de Gabriel, ostenta la paternidad del proyecto. Cuenta que, de hecho, fue la foto del perfil de De Gabriel en redes la que hizo prender en él el chispazo seminal. Empezaron a trabajar al principio solo con personas del espectro autista. “Fotografiamos a gente que tuviera verdadera ascendencia sobre ellos tratando de interpretar, de expresar gestualmente, ocho emociones básicas: contento y muy contento, triste y muy triste, enfadado y muy enfadado, asustado y aterrorizado. Luego eliminamos con la edición una mitad de la cara y les pedimos que la completaran con total libertad artística”. Gracias a LaLiga Genuine Santander pudieron abrir el experimento a más colectivos.

Guerra hojea el catálogo y se va deteniendo en varias imágenes de la exposición. “Plásticamente, algunas son fabulosas. La abstracción, traduciendo la tristeza a colores fríos e identificándola con el llanto; o la relación entre colores complementarios. Siempre encontramos quien recurre al trazo simple, a la silueta, al blanco y negro, siempre hay quien plasma intentos figurativos y quien huye del realismo”. Es arte, asevera Guerra, pero lo trasciende para convertirse en un proyecto eminentemente educativo que, en el caso de los que padecen autismo, sirve para mejorar en la comprensión de que la conducta propia tiene efecto sobre la de los demás.

Para los que tienen otras tipologías de discapacidad intelectual, razona el artista, completar el rostro de alguien conocido, atendiendo a sus emociones, supone un enorme beneficio para el desarrollo de la inteligencia emocional. “La comprensión del otro es uno de los grandes déficits que tenemos todos. Padezcamos o no una discapacidad”.

Hace 20 años Guerra trabajaba en un centro de Córdoba. A su aula llegó un muchacho con mutismo electivo, David, que hablaba solo con sus padres y su hermano, y rehuía a todos los demás. Guerra había buscado caminos para llegar hasta él, sin éxito. Un día lo sentó frente a la ventana con la mesa de dibujo repleta de papeles, pinturas, ceras, acrílico. Él se limitó a sentarse junto a él y a pintar lo que veía más allá del cristal. David lo imitó. “Nos hinchamos a pintar y, primero, trabamos una conversación a través de lo que pintábamos. Y, poco a poco, hablamos también de viva voz. Cayó la barrera y ahí pensé: Esto es un canal de comunicación con la discapacidad”.

A Conxita Esteve la señalan desde la Fundación de LaLiga, desde la organización de la exposición, todos, como el alma de la iniciativa. Coinciden en que sin ella y su implicación con la causa de la visibilización de la discapacidad, o bien no existiría LaLiga Genuine Santander o bien sería algo distinto y probablemente peor. Es optimista y cree con firmeza que en la tercera edición concurrirán los 42 equipos presentes en LaLiga Santander y la 1|2|3. En conversación con Antonio Guerra dice: “Verlos jugar no es solo emocionante, te hace bajar a la tierra. Pones en cuestión las cosas que importan en tu día a día. No creo que ningún chico del fútbol base pueda sentir los colores con intensidad semejante. Ellos tienen otra jerarquía de preferencias”. Antonio Guerra asiente y añade: “Ellos, cuando juegan, quieren ganar y se enfadan, si pierden, pero pelean y se esfuerzan con una nobleza inusitada, priorizan el disfrute y no distinguen en esa bondad entre compañero y rival. Son incapaces de ninguna doblez”.

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, del PSC, se declara orgulloso de que la ciudad que rige esté en el origen del nacimiento de la competición, de que vaya a ser sede fija de la apertura de cada temporada. Sigue desde muy cerca de la línea de cal, a pie de campo, el desempeño de su equipo, el Club Gimnàstic de Tarragona. “Casi van mejor que los mayores”, bromea, para luego pasar a presumir de sus esfuerzos por hacer de Tarragona una ciudad accesible, porque sin inclusión no hay equidad. En ese instante, el Nàstic encaja un gol y él interrumpe su discurso y se gira. “Lástima”, balbucea. En la siguiente jugada, una chica menuda, la mitad de alta que su defensor, trata de driblarle hacia dentro desde el extremo izquierdo. Y Ballesteros prorrumpe: “Esto es deporte. Ni más ni menos. Los equipos más grandes, el Madrid y el Barcelona, tendrían que estar también aquí, porque para normalizarlo y que se vea como tal, como mero deporte, primero tiene que extenderse. También, por eso, lo que ha obrado LaLiga este año ligándose a un proyecto cultural no ha de quedar en una acción puntual”.

Miguel Ángel López participó como presidente de la Asociación Autismo Córdoba en el nacimiento del proyecto Tú media cara con Guerra y De Gabriel. Y traduce sus años de experiencia en este mensaje: "El objetivo del fomento del deporte y la cultura para la integración es, justamente, que dejemos de prestar atención a esto", dice abarcando con el gesto de la mano todo el recinto donde los equipos Genuine se alojan, conviven y juegan. "Que no sea llamativo sino lo habitual. Tan habitual como cualquier otra liga. Que dejen de emocionarnos películas como Campeones [sobre un equipo de baloncesto cuyos integrantes son discapacitados intelectuales]. Ahí sabríamos que ya se ha conseguido".