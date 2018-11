El Barcelona supera al Atlético en el último minuto

Hay triunfos que no se olvidan, mucho menos si sirve para romper una racha de tres empates consecutivos, sobre todo si es ante el Atlético de Madrid, verdugo del Barcelona en las últimas ligas. Celebró el Barça con furia. No era para menos, el gol de Duggan en el último minuto le valió para volver a cantar victoria ante el cuadro colchonero después de cuatro temporadas en LaLiga. Y, de paso, para volver a mirar de cerca al Atlético (quedó a un punto en la tabla), líder en España.

Barcelona, 2; Atlético, 1 Barcelona: Paños; Torrejón, Pereira, Mapi, Leila; Patri, Hamraoui, Losada (Alexia, m. 56); Andressa (Aitana, m. 56), Andonova (Duggan, m. 66) y Martens. No utilizadas: Tajonar; Melanie, Gili y Barbara. Atlético: Gallardo; Kenti Robles, Laia, Linari, Menayo; Menseguer, Kaci; Sampedro (Chidiac, m. 77), Esther (Olga García, m. 85), Sosa; y Ludmila (Falcón, m 79). No utilizadas: María Isabel; Silva, Tounkara y Ana Marcos. Goles: 0-1. M. 55. Kenti Robles. 1-1. M. 65. Aitana. 2-1. M. 91. Duggan. Árbitra: Huerta de Aza amonestó a Kaci y Olga García. Miniestadi. 4.616 espectadores.

Entre los dos equipos se quedaron con seis de las últimas siete ligas, cinco de las últimas seis Copas de la Reina. Cuando se habla de fútbol femenino en España, se habla de Barcelona y del Atlético de Madrid. “El gran partido, el encuentro para enseñar nuestros colores”, anunciaba el Barça la visita del cuadro colchonero. El problema, para el conjunto azulgrana, fue que le costó imponer su estilo, la bandera del Barcelona, jueguen los muchachos de Ernesto Valverde o las muchachas de Fran Sánchez. “El primer tramo del equipo fue sin un dominador claro. Ellas aprovecharon la velocidad de sus delanteras”, opinó el preparador azulgrana. “No estábamos cómodas, o nos juntábamos o perdíamos el partido”, sumó Mapi León.

De arranque, no hubo un duelo de estilos en el Miniestadi. En el clásico del fútbol femenino se imponía el toma y daca; es decir, el Atlético de Madrid. El plan de Fran Sánchez de colocar a Andonova de falso nueve, para generar superioridad en el centro del campo, no funcionaba. Un caramelo para las transiciones del conjunto rojiblanco y para la velocidad de Ludmila. “No me considero lenta, pero por muy concentrada que estuviese no siempre me podía anticipar”, se quejó Mapi. Algo cambió en el Barça y fue, paradójicamente, a partir del gol del Atlético.

El centro de Sampedro para que Robles, sin que nadie ni siquiera la estorbe, acomodara de cabeza el balón al palo derecho de Paños, despertó al Barcelona. Fran Sánchez impulsó a sus chicas: Aitana, Alexia y Duggan por Andressa, Losada y Andonova. La estrategia, esta vez, le funcionó al entrenador. Aitana contestó rápido al gol de Robles. La azulgrana se aprovechó de una mala salida de Gallardo y sorprendió al Atlético con un disparo preciso, por arriba de la portera. Protestó el cuadro de Madrid: había una jugadora rojiblanca en el suelo. “Nosotros le avisamos a los rivales que no paramos el partido, esa es una decisión del árbitro”, aclaró Fran Sánchez.

Entonces, el Barça aceleró al tiempo que el Atlético reculó. Las azulgrana se encomendaron más a la intensidad que a su fútbol, más al orgullo que a su filosofía. Tuvo su premio. Cuando se agotaba el reloj, apareció Duggan para empujar a la red, el buen pase de Hamraoui. “Necesitábamos ganar un partido así, estábamos cansadas de tantos empates. Y mucho mejor si es en el clásico”, subrayó Mapi. “Es una victoria importante, le da moral al equipo”, concluyó Fran Sánchez. Esfumó el Barcelona sus fantasmas ante el Atlético y no se olvida de LaLiga. Un trofeo más obligado que deseado, después de tres años sin conquistar el título.