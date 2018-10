El Barcelona se agranda en la Champions

El Barcelona se aferra a su sueño más atrevido, pelear hasta el final en la Champions. Primero dominó, después descansó, siempre controló. El Barça superó al Glasgow con fútbol, goles, sobre todo con autoridad y ya tiene un pie en los cuartos de final. Y eso que había acariciado su adiós en la Liga de Campeones. Todo cambió en el Barcelona femenino después de su catastrófico estreno en Europa ante el BIIK-Kazygurt. Un viaje accidentado a Kazajistán, derrota ante el débil equipo kazajo, sumado a un brote de gastroenteritis que dejó tocada a una docena de futbolistas. Desde aquella caída ante el BIIK, las muchachas de Fran Sánchez están imparables, les da lo mismo LaLiga que la Champions. “De vez en cuando viene bien una colleja para recordar que nos jugamos y que esto es la Champions”, aseguró Mapi León.

El Barcelona pasó por arriba al Glasgow en el Miniestadi (5-0), ya parece una costumbre en las azulgrana, el equipo más rico de España (3,5 millones de presupuesto). En los últimos cinco partidos, el Barça ha marcado 26 goles y ha encajado dos. Remontó ante el BIIK (3-0), silenció al Espanyol en el derbi (0-3) y arrolló al Albacete (1-6) y al Rayo Vallecano (9-1). Una media de 5,2 dianas por duelo. Nada mal para un equipo que acusaba su falta de puntería. “Es verdad que el año pasado no estaba costando más marcar… ahora estamos con confianza y eso se traduce en efectividad”, explicó Guijarro.

No empezó bien la tarde para las azulgrana. Martens se cayó de la lista de convocadas en la víspera del duelo ante las escocesas. Sin problemas, para Fran Sánchez que tenía un ojo en la ida frente al Glasgow, otro en la visita al Huelva el próximo domingo. El técnico del Barça dibujó un once entre suplentes y titulares, éxito rotundo para golear al cuadro británico. Hamraoui, Aitana, Guijarro, Alves y Mapi sellaron la goleada del Barça, pudieron gritar más goles si el larguero no se los hubiese negado a Guijarro y Andonova. “La eliminatoria está muy encaminada, pero hay que tomarse en serio la vuelta. Se ha visto un gran partido, pero de acá a cuatro días tenemos uno muy complicado a Huelva”, concluyó Fran Sánchez.