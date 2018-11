El Sevilla le dice al Espanyol que espere

Partido extraordinario en Nervión. Se lo llevó el Sevilla, un gran equipo, que se dispara en la clasificación y le dice a este emergente Espanyol que espere, que ya llegará su oportunidad para alcanzar el liderato, que tuvo al alcance de su mano con el gol de Borja Iglesias. El conjunto catalán hizo muchas cosas bien, sin duda, pero tuvo que rendirse en un segundo tiempo de locos, con dos equipos lanzados al ataque y en donde un toque sutil de Ben Yedder en el último minuto acabó por definir el triunfo del Sevilla. Un golpeo exquisito después de un gran pase de Banega y que recuerda el pasado en el fútbol sala de Ben Yedder, un futbolista distinto, con un envidiable instinto goleador. El Sevilla remontó porque no se guardó nada y arriesgó una barbaridad. También lo hizo el Espanyol, que gozó de grandes ocasiones para ganar, como un disparo de Sergio García que sacó Vaclik con el 1-1. También puede lamentar que el colegiado no pitara penalti en el minuto 71 sobre el propio Sergio García en una jugada muy complicada para Jaime Latre. Ganó el Sevilla y se coloca en la segunda plaza. Lo hizo por ser muy valiente y porque tiene jugadores de gran calidad. Este buen Espanyol de Rubi no desmereció en absoluto en un campo tan complicado. El resultado fue un encuentro que debe satisfacer los paladares más exigentes.

3-5-2 Pablo Machín 1 Vaclik 3 Sergi Gómez 25 1 goles 69' Gol Tarjeta amarilla 60' Tarjeta amarilla Mercado 6 Tarjeta amarilla 17' Tarjeta amarilla Carriço 22 Cambio 74' Sale Gonalons Tarjeta amarilla 7' Tarjeta amarilla Franco Vázquez 16 Jesús Navas 18 Tarjeta amarilla 87' Tarjeta amarilla Escudero 17 Cambio 91' Sale Amadou Sarabia 10 Banega 21 Cambio 45' Sale Ben Yedder Quincy Promes 12 André Silva 13 Tarjeta amarilla 82' Tarjeta amarilla Diego López 8 Cambio 80' Sale Javi López Rosales 22 Mario Hermoso 15 David López 12 Dídac 10 Cambio 75' Sale Víctor Sánchez Darder 21 Marc Roca 23 Tarjeta amarilla 53' Tarjeta amarilla Granero 7 1 goles 37' Gol Borja Iglesias 14 Cambio 69' Sale Leo Baptistao Óscar Melendo 9 Sergio García 4-3-3 Joan Francesc Ferrer

No hay tregua en LaLiga, que depara un buen partido tras otro. Dos equipos bien construidos, con dos entrenadores al alza, Machín y Rubí, que demostraron el buen momento por el que atraviesan Sevilla y Espanyol. Rubí preparó a la perfección el partido y pobló su centro del campo para ahogar a Banega y Vázquez. El Sevilla, siempre fiable, encontró salida en las bandas, allí donde no podían llegar las coberturas de los hombres del Espanyol. El resultado fue un choque muy igualado, con un ritmo altísimo, lleno de buenas combinaciones. El Sevilla en su estadio siempre llega. Es un equipo al que no le importa sentirse dominado porque se despliega bien al son de Vázquez. Por eso gozó de claras ocasiones para adelantarse en el marcador. En especial en un remate de André Silva con la cabeza que despejó Diego López, que comenzaba así su recital particular. El Espanyol le dio a aprobar al Sevilla de su propia medicina. Los de Machín suelen alardear de una pegada espectacular. La que ofreció el Espanyol como colofón a una excelente jugada. La pared entre Sergio García y Darder desmanteló el sistema defensivo de los andaluces.

Sevilla

Espanyol 51.4% POSESIÓN 48.6% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 6 INTERVENCIONES DEL PORTERO 8

4 TARJETAS AMARILLAS 2

0 TARJETAS ROJAS 0

10 FALTAS RECIBIDAS 17

18 FALTAS COMETIDAS 10

128 BALONES PERDIDOS 130

60 BALONES RECUPERADOS 50

0 FUERA DE JUEGO 2

0 PENALTIES 0

El centrocampista se metió hasta el área pequeña para dar el pase de la muerte a Borja Iglesias, que volvió a marcar a pesar del último intento de Sergi Gómez. Ya son cuatro los partidos seguidos en los que marca el delantero del conjunto catalán. El Sevilla no se vino abajo con el gol en contra. Siguió a lo suyo, con insistencia y buen juego. Sin embargo, chocó con un gran Diego López, que frustró, de forma sucesiva, las intentonas de Navas y André Silva en dos ocasiones. Fueron 18 los tiros a puerta del Sevilla en el primer tiempo, que demostraron su insistencia y, también, su ausencia de eficacia.

El aluvión del Sevilla se detuvo en la segunda mitad. El Espanyol manejaba bien el partido gracias a sus excelentes centrocampistas y al equipo andaluz le costaba. Pero el partido guardaba muchas sorpresas todavía. Fue Navas el futbolista que tiró una y otra vez de su equipo, percutiendo por la banda para que su equipo comenzara a creer en la remontada. La fe del Sevilla tuvo su premio a balón parado, después de que Mercado aprovechara un buen saque de esquina de Banega. Fue el único despiste de Granero en todo el choque. Nervión estalló y se olía la remontada. En ese ambiente el Espanyol lo tenía difícil. El partido entró en un intercambio de golpes delicioso, con Vaclik salvando al Sevilla y el larguero al Espanyol tras un disparo de enorme fuerza de Ben Yedder. Se lo llevaron los de Machín por su enorme fe, también por la gran aplicación de la ley de la ventaja del árbitro Jaime Latre, que dejó seguir después de una falta a André Silva. El balón llegó a Banega, que se la puso por delante a Ben Yedder. Diego López, que había hecho un partidazo, se rindió al toquecito de Ben Yedder. Una delicia, como el propio encuentro que se jugó en Nervión entre dos grandes equipos. Fue en el último minuto. Como mejor sabe.