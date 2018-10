Lopetegui: “Bale ha sido muy responsable”

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, durante la rueda de prensa de este viernes. CHEMA MOYA (EFE) / VÍDEO: EFE

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, ha elogiado este viernes la actitud de Gareth Bale al no jugar con Gales sus dos partidos por las molestias musculares con las que se fue de su club y antes de decidir si jugará ante el Levante. "Gareth ha sido muy responsable con sus sensaciones y no ha jugado ningún partido con su selección cuando quizás podría haber forzado. Es un acto de responsabilidad y veremos entre hoy y mañana qué hacemos con él y con los jugadores que tienen alguna molestia", ha manifestado en rueda de prensa.

El técnico madridista ha comparecido ante los medios antes del último entrenamiento de la semana, en el que también verá la evolución de jugadores como Isco Alarcón o el francés Karim Benzema, para decidir un once que recupera efectivos. "El único descartado es Dani (Carvajal). La incorporación de los jugadores la analizaremos hoy y mañana tomaremos las decisiones de su participación, porque no todos llegan igual para estar en el once", ha matizado.

"Ha habido jugadores con más tiempo para recuperarse y no hemos tenido lesiones en este periplo. Con algunos hemos podido trabajar poco tiempo pero volvemos del parón con más elementos de los que nos fuimos. Algunos han acelerado ese proceso de recuperación y somos optimistas. Con Bale vamos a esperar y tomaremos una decisión", ha añadido.

Después de ser intervenido de una apendicitis aguda, Isco está en condiciones de reaparecer. "Es un jugador importante. Ya ha superado una apendicitis, está entrenando con cierta regularidad y es un efectivo más", dijo el técnico. "A los entrenadores nos alivia tener el máximo número de jugadores disponibles y con Isco no oculto mi opinión. Estoy contento de que se haya recuperado", ha añadido.

Algo más justo puede llegar Benzema, que sufría una lesión muscular. Lopetegui debe decidir si puede jugar ante el Levante o espera a la Liga de Campeones. "Físicamente ha tenido una pequeña lesión, ha ido incorporándose gradualmente al equipo y hoy es su tercer entrenamiento. Veremos las sensaciones con él. Psicológicamente le veo perfectamente", ha explicado.

Por último, el entrenador ha respondido a un titular que se sacó de la comparecencia de Toni Kroos con Alemania, cuando dijo que no es un Casemiro para jugar solo de medio centro. "Que Kroos no es Casemiro es evidente, y al revés. Son diferentes hasta físicamente. El matiz del titular no es lo que dijo, él se adapta a varias posiciones y ha jugado en innumerables ocasiones en esa posición de manera maravillosa', ha defendido.