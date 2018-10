“La carrera de Benzema con Francia ha acabado”

A Benzema se le ha cerrado otra puerta en sus aspiraciones de volver a vestir la camiseta de la selección francesa. El presidente de la Federación de Fútbol del país, Noël Le Graët, dio este miércoles un portazo a un posible regreso del delantero del Madrid al conjunto que dirige Didier Deschamps, justo cuando el próximo noviembre se cumplen tres años desde que fuera apartado del equipo nacional por su imputación en el caso de chantaje sexual a su excompañero Matthieu Valbuena.

“No tengo nada en contra de Karim, siempre se ha comportado muy bien en el equipo. Pero creo que su carrera con Les Bleus ha terminado”, sentenció el veterano dirigente, de 77 años, en una entrevista al diario local Ouest France, en vísperas del amistoso que enfrenta este jueves a la campeona del mundo contra Islandia.

Le Graët justifica su opinión de dar por finiquitada la trayectoria del segundo mejor artillero francés en activo (27 goles en 81 internacionalidades, por detrás de Olivier Giroud, que cuenta con 32 tantos) por su enredada situación judicial y su mala forma actual. “El caso Valbuena sufrió un nuevo episodio la semana pasada, pero todavía no ha terminado. ¿Se dan cuenta de que llevamos ya tres años hablando de ello? Tendría que haber sido juzgado mucho más rápido, porque nos ha jodido mucho”, se lamentó el presidente galo, antes de destacar “el bajón físico desde hace cierto tiempo” del jugador de 30 años, autor de cinco goles con el Real Madrid en lo que va de temporada. La respuesta de Benzema ha sido rápida y contundente. "Le pido que me olvide y me deje en paz, por favor. Francia es campeona del mundo y es lo esencial, el resto es solo futilidad. Gracias", ha escrito en su perfil de Twitter.

El jueves pasado, el tribunal de apelación de París anunció que dará a conocer el próximo 8 de noviembre su decisión sobre si cancela o no la investigación que pesa contra Karim Benzema por una supuesta malversación policial durante las escuchas iniciales, y que le han llevado a ser imputado por “complicidad de tentativa de chantaje y participación a una reunión entre malhechores”. De no dar crédito a las alegaciones de los asesores jurídicos del jugador, el caso Valbuena podría ser trasladado a la corte de Casación de la capital francesa y extenderse unos meses hasta que se resuelva, algo que alejaría todavía más un hipotético regreso de Benzema con Les Bleus.

El delantero del Real Madrid fue apartado del conjunto de Didier Deschamps a finales de 2015 después de que Matthieu Valbuena, su excompañero de selección, le acusara en el diario Le Monde de haber intentado extorsionarle con otros tres cómplices para que no difundieran un vídeo íntimo en el que se veía al actual jugador del Fenerbahce turco, con 34 años, teniendo sexo con una mujer.

Al año siguiente, Benzema se perdió la Eurocopa de Francia al no ser convocado por el seleccionador, que alegó una incompatibilidad deportiva con su situación judicial para justificar la decisión de prescindir de él. “Deschamps se ha plegado a una parte racista de Francia”, le recriminó el propio futbolista en plena Eurocopa, en una entrevista publicada en el diario Marca en la que mostraba su enorme frustración por haberse quedado fuera de un equipo en el que iba a destacar el rojiblanco Antoine Griezmann, el nuevo líder de Les Bleus y uno de los aspirantes a ser elegido ganador del Balón de Oro el próximo diciembre. Dos años después, Deschamps repitió condena al no incluir a Karim Benzema en la lista de los jugadores que disputaron y acabaron ganando este pasado verano el Mundial de Rusia, con Mbappé y Griezmann como jugadores destacados en la delantera.