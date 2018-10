LaLiga no se reconoce

“Está claro que con un mayor reparto de dinero a partir de los derechos de televisión los equipos pueden armarse mejor”, señala Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Valladolid. “La igualdad entre todos los equipos ha crecido mucho y ahora se están haciendo mucho mejor las cosas”, comenta por su parte Fran Garagarza, su homónimo en el Eibar. “Nosotros llevamos a cabo un trabajo muy relevante en las categorías inferiores que está teniendo su reflejo esta temporada en el primer equipo”, sostiene Óscar Perarnau, director general deportivo del Espanyol. El conjunto perico, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas suma 14 puntos, su mejor arranque con relación a las dos últimas temporadas (nueve en la 2017-2018 y siete en la 2016-2017).

“De nosotros se había dicho que no teníamos jugadores de primer nivel y se está demostrando que no es así, que gracias al trabajo de nuestro entrenador, Sergio González, están respondiendo. Además, el ser el presupuesto más bajo no quiere decir que no podamos comprometer a nadie”, indica Muñoz.