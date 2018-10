El Betis barre al Dudelange en un gran segundo tiempo

El Betis volvió a ganar en Europa cinco años después de la última vez. Lo hizo ante el Dudelange, un rival inferior y sin jerarquía, aunque sería justo afirmar que el conjunto luxemburgués tuvo una actuación digna, hasta el punto de poner en apuros a un Betis que solo fue reconocible en la segunda mitad. El conjunto de Setién le dio un revolcón al partido en el segundo acto, mucho más incisivo, impulsado por el talento de Lo Celso, que hizo un golazo, y la verticalidad de Joaquín, que siempre está. El Dudelange no tuvo más remedio que rendirse ante la amplitud de plantilla de un Betis donde sale Guardado y entra Lo Celso. Demasiada munición para los luxemburgueses. No obstante, fue necesaria alguna buena parada de Joel para que el Betis no tuviera problemas. Con cuatro puntos, el Betis es segundo de un grupo liderado por el Milan, que derrotó al Olympiacos por 3-1. Buena tarde también para Sanabria. El delantero paraguayo abrió el marcador y rompió con su sequía en esta campaña. La afición bética, que llegó a expresar su disgusto por el mal primer tiempo de su equipo, acabó festejando el primer triunfo europeo del curso de su equipo.

3-1-4-2 Quique Setién 1 Joel 5 Bartra 12 Sidnei 3 Javi García 14 William Carvalho 18 Cambio 60' Sale Giovani Lo Celso Guardado 11 1 goles 87' Gol Tello 19 Barragán 8 Cambio 71' Sale Joaquín Inui 7 Cambio 81' Sale Wilfrid Kaptoum Sergio León 9 1 goles 55' Gol Tarjeta amarilla 18' Tarjeta amarilla Sanabria 33 Joè Frising 24 Tarjeta amarilla 51' Tarjeta amarilla Edisson Jordanov 39 Tarjeta amarilla 58' Tarjeta amarilla Aniss El Hriti 26 Jerry Prempeh 5 Schnell 14 Clement Couturier 6 Tarjeta amarilla 37' Tarjeta amarilla Kruska 10 Cambio 75' Sale Kenia Dominik Stolz 27 Cambio 65' Sale Patrick Stumpf Bryan Mélisse 9 Cambio 81' Sale Mario Pokar Daniel Sinani 77 Turpel 4-4-2 (D.P.) Dino Toppmöller

Setién lo había avisado en la previa. “No me gustaría tener que cambiar a alguien a los 10 minutos”. Las palabras del técnico del Betis cobraron vigencia nada más ver la puesta en escena del renovado Betis ante el desconocido Dudelange de Luxemburgo. Un equipo debutante en una fase de grupos de la competición europea y con algunos jugadores aficionados en sus filas. Setién desea compensar los esfuerzos de sus jugadores ante el exigente calendario y realizó un buen número de cambios en su once. Sin embargo, el Betis no tuvo la frescura de anteriores encuentros. Tanto cambio, quizás, desfiguró a un equipo donde Carvalho no encuentra su sitio y futbolistas como Sanabria apenas se activaban. En realidad, el Betis tuvo un ritmo cansino, donde no apareció su habitual control de balón. Sin toques ni pases, el Dudelange vivió una primera mitad de lo más cómoda. Su portero, Frising, solo tuvo que intervenir con cierto mérito en un disparo de falta de Guardado a los 39 minutos. El Betis careció, además, de desborde y verticalidad. Se echó de menos el talento de jugadores como Canales y Boudebouz. Sin duda, fue el primer acto más flojo de los andaluces en lo que va de competición. El Dudelange, con desparpajo, sin descomponerse nunca, tuvo incluso una buena ocasión a los dos minutos, cuando Joel desvió un disparo muy peligroso de Jordanov.

El segundo tiempo fue otra historia. Hubo más intensidad aunque Carvalho siguiera sin carburar. Las combinaciones fueron más rápidas y, además, Joel hizo muy bien su trabajo. Dos buenas paradas del meta mantuvieron al Betis en el partido. Fue justo antes que Sanabria, con cierto suspense, hiciera el primer gol de la tarde. Por fin apareció el delantero, que cuajó, como su equipo, una gran segunda mitad. Entonces, Setién dio paso a la calidad y el talento. Lo Celso entró en el choque con dinamismo. Cada balón que tocó abrió pasillos a sus compañeros, que agradecieron el gran nivel del argentino. El Dudelange, descosido, enarboló la bandera blanca. El propio Lo Celso marcó un golazo después de una buena jugada de Sanabria. La maniobra del argentino en el área fue digna de un futbolista de mucha calidad. Por su acción con el tacón y su remate sutil, perfecto y suave. Luego, en pleno destape, Joaquín vio la entrada de Tello, que marcó en una acción típica de un delantero. El catalán juega en el Betis de carrilero. Tuvo velocidad para alcanzar el balón de Joaquín y definir a la perfección. La tarde, que había comenzado rara, viró a fiesta. El Eurobetis volvió a ganar. El domingo le espera un partido de los buenos ante el Atlético de Madrid en su feudo. Una prueba de fuego para volver a calibrar el nivel de este equipo diseñado por Setién.