Alejandro Valverde gana el Mundial de ciclismo

El ciclista español Alejandro Valverde, de 38 años, se ha proclamado este domingo campeón del mundo de ciclismo en ruta en Innsbruck (Austria) tras superar al sprint a Romain Bardet (Francia), plata, y a Michael Woods (Canadá), bronce. Tom Dumoulin (Holanda) conectó con el grupo de escapados a falta de un kilómetro para el final pero su sobresfuerzo le impidió competir por las medallas.

Valverde ha logrado su primera medalla de oro, la séptima de su palmarés mundialista, en el que ya contaba con dos platas (2003 y 2005) y cuatro bronces (2006, 2012, 2013 y 2014). Con esta victoria se convierte en el cuarto campeón del mundo español después de Abraham Olano (1995), Oscar Freire (1999, 2001 y 2004) y de Igor Astarloa (2003).

"Es increible, son muchos años luchando y al final se ha conseguido", ha asegurado Valverde, emocionado tras la carrera. "Tengo que agradecerle el esfuerzo al equipo, que han estado atentos", señaló el murciano. Valverde se impuso al sprint despues de liderar los últimos metros de la carrera. "Ha sido un sprint muy largo, me han dejado toda la responsabilidad a mí. A los 300 metros he pensado que era mi distancia", describió el español. "Esta victoria es de toda la selección, estoy sin palabras, no me lo creo. Muchas veces he quedado cerca, tenía seis medallas, ninguna de oro, y esto al final se ha podido conseguir. Sabía que no tenía que fallar, no podía hacerlo por la gente, que ha estado siempre conmigo", remarcó el español.

A sus 38 años Valverde logra un objetivo que se le había resistido a lo largo de su magnífica carrera. El recorrido del Mundial, con un total de 258 kilómetros y con 4.670 metros de desnivel acumulado, le situaba como uno de los favoritos para el oro. Con esta victoria, Valverde sucede en el palmarés al eslovaco Peter Sagan, vencedor de las tres ediciones anteriores en Richmond 2015, Doha 2016 y Bergen 2017.