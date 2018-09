Vidas comunes

Todos los universos construyen sus lugares comunes. Por muy originales, diferentes o específicos que sean, terminan creando un espacio de encuentro para sus habitantes. Historias locales que se convierten en universales. Matizadas y aderezadas convenientemente en función del paisanaje y el escenario, consiguen que personas de procedencia muy diversa se sientan identificadas. Alguien, en algún lugar del mundo, ha vivido algo similar.

El mundo del fútbol genera multitud de espacios para el reconocimiento. Seguramente en todas las aulas de todos los colegios del mundo en los que se jugaba al balompié había un chico al que se le daba mejor que al resto. Alguien que, con casi toda probabilidad, sería futbolista. Alguien que solucionaba los partidos de rivalidad contra la clase de al lado. Alguien a quien darle la pelota cuando no había solución. Alguien de quien acordarse años después, tomando algo, para comprobar que al final, como futbolista, llegó a lo mismo que todos.

Es probable que en todos los pueblos y ciudades del mundo haya enconadas rivalidades con una intrahistoria casi tan enrevesada como la de los grandes duelos (Madrid-Barça, Boca-River, etc.) y que tengan como protagonistas a dos pandillas antagónicas. Y que una derrota o victoria en el partido anual marque la felicidad o la tristeza de un grupo de amigos.

"Me gusta contar historias de personas comunes y corrientes. Personas como yo mismo. Personas como las que han poblado siempre mi vida. Tal vez porque me seduce y me emociona lo que hay de excepcional y de sublime en nuestras existencias ordinarias y anónimas. En estas vidas habita con frecuencia el fútbol. Porque lo jugamos desde chicos. Porque es una de esas experiencias básicas en las que se funda nuestra niñez y, por lo tanto, lo que somos y seremos. El fútbol, como parte de esa vida que tenemos, es una puerta de entrada a esos mundos íntimos en los que se juegan asuntos mucho más definitivos. Un escenario, o un telón de fondo, de las cosas esenciales que señalan y definen todas las vidas", explica Eduardo Sacheri, autor de La vida que pensamos (Alfaguara), una selección de cuentos sobre fútbol que, en realidad, es un manual para conocer el lugar de uno mismo en el mundo.