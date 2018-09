Valverde: “Aún hay claroscuros en el VAR”

Preocupado por mantener el ritmo y tono de la temporada anterior, Valverde decidió al inicio de esta dar carrete a lo que conocía, a los jugadores que le hicieron ganar LaLiga y la Copa. “Se sabe que es muy complicado entrar en el once del Barça porque es un equipo que está muy hecho y que cerró el año anterior con solo dos derrotas”, explican desde las oficinas del Camp Nou; “y Ernesto es muy grande pero no es rompedor. No suele sorprender con grandes variantes”. Cumplido el requisito de contar los partidos por triunfos, decidió el técnico ante el Girona agitar al equipo con la inclusión de tres fichajes que no sumaban titularidad alguna. Lenglet en la zaga, además de Arthur y Vidal en la medular. Hubo de todo y el VAR decidió.

Vidal demostró que no ha perdido su fiereza, que corre por dos y que tiene pie para mezclar como demostró con la asistencia que le dio a Messi para que abriera el marcador. Arthur, como le ocurriera a Xavi en sus inicios, padeció por momentos el Síndrome del Cartero (acercarse al receptor de su pase para no fallarlo), pero se las arregló para dar continuidad al juego de posesión. Lenglet, sin embargo, se llevó la peor parte cuando le enfrentó Pere Pons en carrera y el central le sisó el esférico con la zurda. No pareció nada extraño, aunque sí la gesticulación del medio del Girona, que se lanzó las manos a la cara. Así que se prosiguió con el juego hasta que desde el VAR reclamaron la atención del trencilla. Tras repasar la jugada en la televisión instalada en la banda, corrió unos pocos pasos y le mostró la cartulina roja a Lenglet. “Pone el codo”, repetía ante las protestas de Busquets y Piqué. Lo que no se sabe es si fue con intencionalidad o por el impulso del choque con Pons, pero sí que Gil Manzano entendió que era expulsión.

Pons: “Es una jugada al límite”

Busquets tomó la palabra: “Contacto hay, se ve en la imagen. Pero el balón está en el suelo, él lo corta, es un movimiento natural, el rival le pide perdón cuando se levanta… Siempre he sido partidario del VAR, pero que se utilice igual para todos. Como en las rojas, penaltis en los fueras de juego…”. Pons se explicó: “Voy por el balón y él también. Es una jugada al límite y el árbitro dice que es falta a favor del Barça y pido perdón. Son acciones que hay que ver. Si el VAR lo dice, es que es”. Stuani también se quedó con la versión arbitral: “No lo he visto muy bien, pero el árbitro ha aplicado el reglamento tras ver la jugada”. Valverde no lo apreció igual: “Hay encontronazo y se ve el codo porque he visto una foto. Pero luego Pons ha ido a disculparse. Debe ser la primera vez que pasa. El VAR parece que esta para hacer justicia y tengo la sensación de que no es expulsión. No es agresión”. Vidal le dio la razón: “Es increíble. Creo que el VAR es para ayudar y no para perjudicar”. Valverde prosiguió: “Parece que el VAR está para solucionar los problemas gordos, un penalti, una expulsión… Creo que todavía tiene sus claroscuros y teníamos claro que la polémica no iba a terminar”. Para Gil Manzano no había dudas. “Fue expulsado por golpear con el codo en la cara de un adversario cuando ambos jugadores estaban disputando el balón”, redactó en el acta. Pero no convenció a Busquets: “Cualquiera que haya jugado a fútbol en su vida sabe que no es expulsión. El problema de los árbitros es que muchos no han jugado”.

Mal debut, de todas formas, para el central porque estropeó la probatura de Valverde, toda vez que quería ponerle ante el Tottenham porque Umtiti vio la tarjeta roja ante el PSV. Aunque en Londres tendrá la reválida.