El Alavés se encuentra la mayor goleada de su historia ante un Rayo menguado

El fútbol es caprichoso. Quien no haya visto partido, puede ver el resultado y pensar que este sábado el Alavés se ha paseado en el Estadio de Vallecas. Nada más lejos. El Rayo Vallecano y el Alavés disputaron un partido muy competido hasta que Abdoulaye Ba, el fuerte central del equipo madrileño, propinó un codazo a Jonathan Calleri mientras Ibai Gómez, con su tobillo de goma, clavaba en la escuadra el 1-2 para los vitorianos. El VAR, implacable, observó la agresión de Ba y el colegiado Cordero Vega no dudó al mostrar la roja. En la segunda parte los de Abelardo jugaron con solidez y oficio para aprovechar los errores de un Rayo, que siempre intentó llevar la iniciativa del partido. Mientras que el Alavés logró la mayor goleada de su historia en Liga, los de Míchel deberán esperar para hallar premio a su atractiva propuesta.

Antes, el Alavés ya había encontrado el gol antes que el fútbol. Con el Rayo dominando los primeros compases del juego, una falta lateral botada por Jony permitió a Ximo Navarro adelantarse a Raúl de Tomás y hacer el 0-1. El madrileño, fuera de su hábitat natural, tardó algo más de la cuenta en atacar el balón. Pero el delantero cedido por el Real Madrid tuvo ocasión de redimirse en un balón que quedó muerto en el área de los vitorianos. Metido entre tres jugadores del Alavés, metió la puntera e igualó el encuentro: el típico gol que meten los nueves de siempre. Corría el minuto 30 de la primera parte. Gaël Kakuta, el habilidoso extremo del Rayo, parecía además inspirado: una jugada maradoniana que murió en el borde del área del Alavés y un pase elevado con el tacón hacían presagiar grandes cosas. Hasta que llegó la expulsión de Ba.

El partido se decantó claramente por el Alavés en la segunda parte. El Rayo, voluntarioso, intentó mantener su idea de llevar el peso del encuentro a pesar de tener un hombre menos. Lo hizo sin generar peligro. El Alavés, en cambio, se defendió con energía y buscó los huecos dejados por los madrileños. Los atacantes vitorianos se buscaron con astucia. En una de esas conexiones Guidetti se la puso a Calleri de cabeza, que pudo hacer el 1-3 sin mucha oposición. En el 77 una excelente dejada de cabeza de Rubén Sobrino encontró a Ibai Gómez tan solo que pudo armar la volea a escasos metros del meta vallecano, Alberto García. Un remate inapelable. El ex del Athletic, inspirado durante todo el partido, fue un dolor para la defensa de los de Míchel.

El quinto del Alavés pilló a los jugadores del Rayo recogiendo sus cosas y pensando en el próximo partido antes de tiempo. Burgui tiró una diagonal por todo el campo que no encontró apenas oposición hasta que llegó a la media luna del área, donde colocó un disparo en el lateral de la red. El júbilo se apoderó de la afición vitoriana, que no supo hasta el último momento si finalmente se podría disputar el partido en Vallecas. Su fe no solo halló la recompensa de una goleada histórica, sino que, tras tres victorias consecuticas, les permite ver al equipo con diez puntos: el año pasado no alcanzaron esta cifra hasta diciembre. Hay que remontarse a la temporada 2000-2001 para ver al Alavés ganando tres partidos seguidos. El Rayo, con más juego que goles, se hunde en la 18ª posición. El fútbol es caprichoso.