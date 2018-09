Leo tiene la fórmula

La fórmula de la Coca-Cola es secreta porque aunque en un laboratorio se pueden desmenuzar los ingredientes, no se da con la tecla en las proporciones del mismo modo que desde la marca norteamericana niegan que cualquiera de las publicaciones sobre su receta sea correcta. No hay una bebida igual como tampoco hay un jugador como Messi, que nació con la fórmula del balón y nadie puede quitársela. Frente al PSV, equipo ordenado e intenso, necesitó desempolvarla una vez más para que el Barça empezara con buen pie en Europa, toda vez que aún cuesta de digerir el desazonador regusto que dejó la última Champions, con la pifia estratosférica en Roma y el triunfo final del Madrid.

El trayecto al Wanda [donde se celebrará la final] comenzaba ante el PSV y lo hizo con las electrizantes notas de Highway to hell de AC/DC al tiempo que los jugadores salían a calentar. Sobre el tapete, sin embargo, costó que el fluir del balón fuera tan enérgico. Entre otras cosas porque Van Bommel presumió de la presión acuciante de su equipo en la previa y durante el partido planteó lo contrario, con un repliegue bajo que restaba líneas de pase a las ofensivas del Barça. Hasta que Messi, que siempre tenía a Angeliño encima con la pertinente ayuda de Hendrix, transformó su fútbol y destornilló al PSV. Comprendió el 10 que el rival, tan abrigado en su área, exigía el pase rápido y preciso. Por lo que cambió las botas por 'flippers' -esas palancas de las máquinas de Pinball que hicieron fortuna en los años 60 y 70- y mezcló de primeras con quien quisiera. Se saturó Dembélé porque es más de correr y quiebro que de toque, y no lo pilló Luis Suárez, que protege muy bien el balón entre sus pies pero lo pierde a la que lo suelta; aunque le entendieron Sergi Roberto y Busquets, tan aplicados en el juego posicional, y se alió sobre todo con Coutinho.

De sus mezclas nacieron las mejores ocasiones, aunque varias torcidas y ninguna definitiva. Sin espacios, Rakitic y Coutinho multiplicaron los disparos lejanos, pero fue Dembélé el que descifró el duelo con una carrera en solitario después de que el PSV se animara a adelantar las líneas en un ataque. La galopada, que descontó a tres por el camino, acabó de forma abrupta en la frontal del área. Y Messi no falló. "Una falta magistral", le felicitó Valverde. "Deberíamos haber parado antes a Dembélé", criticó Van Bommel. "A veces no hace falta ni darse la vuelta para ver si entra. Es mejor ir a felicitarle", bromeó Rakitic. "No sé si ha habido mejores lanzadores que él", retomó Valverde; "pero como contrario siempre pensaba que nos la iba a meter y ahora que estoy con él siempre tengo la esperanza de que lo haga".

Con el PSV exigido a adelantar las líneas, Dembélé exprimió ese regate y chut para marcar un golazo, al tiempo que Messi completó de volea un pase por arriba de Rakitic y una nueva asistencia por dentro de Luis Suárez, que esta vez sí atino de primeras. El 10, pues, demostró que tiene la fórmula del fútbol. En carrera, parado o como sea. Con el triplete se convierte en el tercer jugador que marca ininterrumpidamente en 14 ediciones de la Liga de Campeones. Está tercero en la lista, tras Giggs (16) y Raúl (15). Además, se convirtió en el jugador con más hat-tricks en la Champions, ocho, uno más que Cristiano Ronaldo. "Es el mejor de la historia", resolvió Sergi Roberto; "come aparte". Y cerró Valverde: "Hace cosas extraordinarias que parecen rutinarias. Es un alivio para nosotros y lo contrario para los rivales".