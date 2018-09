Paire descose al lesionado Carreño

Todo empezó bien en Lille, hasta que a Benoit Paire le vino la inspiración, se atusó su barba hípster y derritió a Pablo Carreño con una secuencia de nueve juegos consecutivos que cimentó la victoria de Francia en el primer episodio de las semifinales: 7-5, 6-1 y 6-0, en 1h 54m. A España le toca, pues, remar a contracorriente en este viernes que comenzó con buen color y se fue destiñendo como el cielo grisáceo de Lille. Al enfant terrible del tenis francés le costó entrar en calor, pero a la que lo hizo volteó al asturiano y concedió el primer punto para el equipo de Yannick Noah, luego solo cabe remontar.

Empezó todo bien en Lille, porque Carreño hiló fino los cinco primeros juegos e hizo lo más complicado, abrir el melón con un break e inclinar el terreno para Paire, quebradizo y volátil a más no poder, pero el de Aviñón no se deshizo y reaccionó como un torbellino para levantar al público del Pierre-Mauroy. Unos 17.000 asistentes, de los 26.000 que puede acoger el estadio francés, un tanto frío al principio y un volcán después, porque el fuego interior de su jugador arrastró al público y el primer duelo se cerró con un collage de banderas tricolores ondeando.

Es Paire un tenista de rachas, de idas y venidas, fabuloso cuando acierta con la tecla y vulgar cuando se descentra y pierde el norte. No entraba, teóricamente, en los planes del listado de Noah para esta serie, pero varias bajas de peso condujeron al capitán francés a la gran apuesta: todo o nada con Paire. En su primera aparición en el equipo bleu, con la responsabilidad de sobrellevar el peso de abrir el pulso de las semifinales, el bad boy de Francia se llevó por delante a Carreño con un vendaval de juego que comenzó cuando le rompió el saque al asturiano al décimo juego (5-5) y puso la directa.

Mejor adaptado a una pista que anula el bote de la bola, Paire (29 años y 54 del mundo) llevó la iniciativa desde ese instante y descosió al español, competitivamente perdido después de entregar el primer parcial. Media hora de furia le bastó al galo para endosar la andanada que pulverizó al de Gijón, que llegó justo a Lille del aductor izquierdo –se retiró del US Open en la segunda ronda y se resintió el pasado sábado– y terminó acusándolo sobremanera. Dio la vuelta el local al 4-5, cerró el primer parcial (57’) y se disparó hasta el 5-0 del segundo. Al final, el francés sacó partido a la precariedad física de su rival, vendado del muslo izquierdo, y se adjudicó 16 de los últimos 17 juegos.

Las oportunidades perdidas

“Sabíamos que había un riesgo, pero decidimos arriesgar. Es la misma lesión que tuve en Nueva York”, comentó ante los enviados especiales el español, defensor actualmente del peldaño 21 del ranking. “Me empezó a doler al principio del segundo set y a partir de ahí no he podido competir. Ha ido poco a poco y al final las molestias eran permanentes”, agregó, a la vez que lamentó las oportunidades perdidas y dio por segura su baja para el domingo: “He tenido opciones para ponerme 5-2 y luego tres set points [dos con 3-5 y otro con 4-5]... Seguramente no podré jugar. Si en dos semanas no me he recuperado, en un día todavía menos”.

Aventajó Paire a su equipo y planteó un escenario muy feo para España: por debajo desde el inicio, con Carreño prácticamente descartado para lo que resta de serie y obligados los de Sergi Bruguera a remontar en la guarida enemiga. El temperamental Paire, que hace apenas un mes reventaba tres raquetas y pateaba un banquillo en Washington, habiendo sido hace dos años expulsado de los Juegos de Río por indisciplina, agradeció la benevolencia del asturiano en la primera manga y validó la gran apuesta de Noah para poner por delante a Francia.

A continuación, Roberto Bautista (26 de la ATP) y el ciclotímico Lucas Pouille (19) se miden en el segundo capítulo del día. Mañana (14.00, Tdp) se disputará el dobles y el domingo los otros dos individuales.