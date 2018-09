Sergi Bruguera: “Prefiero a Piqué que a un empresario”

Cerca de cumplir un año en la capitanía, Sergi Bruguera (Barcelona, 47 años) se sienta con EL PAÍS en la grada del majestuoso Estadio Pierre-Mauroy de Lille para evaluar su experiencia al frente del equipo español de la Copa Davis. Dice estar disfrutando la vivencia en el banquillo, aprueba el formato venidero propuesto por el futbolista Gerard Piqué y lamenta la ausencia de Rafael Nadal para la eliminatoria contra Francia, aunque advierte de que este no será eterno: “Rafa solo hay uno y el que no lo acepte lo pasará mal el día de mañana”.

Pregunta. Ha perdido a Nadal para esta cita. Cuando se retiró en Nueva York, ¿cómo de mal durmió usted esa noche?

Respuesta. El no poder contar con Rafa es un golpe durísimo para cualquier equipo, pero también tenemos la suerte de que lo tenemos nosotros. Él es el número uno y uno de los mejores jugadores de la historia de la Davis, así que se hace muy duro, es lo peor que nos podía pasar, pero es lo que hay y tenemos la suerte de tener unos tenistas buenísimos y competitivos que lo dan todo en la pista. El nivel del resto es impresionante y yo estoy encantado de poder contar con ellos.

P. Pero, anímicamente, ¿cómo se recompone al equipo?

R. A ver, no hay que dramatizar ni nos hemos puesto a llorar. Hay que entenderlo: él se lesiona y es muy duro porque prácticamente siempre te garantiza dos puntos y él es un líder dentro del equipo, insustituible, pero insisto en que tenemos un gran equipo para competir aquí y nadie está triste ni desanimado. Al revés, todo el mundo está con unas ganas locas de entrenar y de jugar, a tope tanto anímica como mentalmente.

P. Es, entonces, una buena oportunidad para que cada uno dé un paso adelante y se reafirme el espíritu colectivo, ¿no?

R. No, porque yo creo que ha sido así siempre. No creo que tengan que demostrar nada. Lo único que deben hacer es salir a la pista a dar el máximo, que al menos desde que estoy yo aquí siempre lo han hecho y creo que previamente también. En ese sentido, tenemos un bloque espectacular. Mentalmente, sabes que nuestros jugadores no van a desfallecer; podrán ganar o perder, pero luchan siempre hasta el último momento.

Gerard piensa más en el tenis en sí y en el tenista que en el negocio

P. ¿Se le puede volver en contra a Francia la exigencia de su público ante la ausencia de Nadal, el considerarse favoritos?

R. Está claro que estando Rafa ellos veían la cosa muy complicada y que ahora ellos son los favoritos y tienen que ganar teóricamente. Ellos ahora tienen esa presión extra de tener que ganar y espero que eso juego a nuestro favor.

P. Es su tercera serie al frente del equipo. ¿Está respondiendo la experiencia de la capitanía a sus expectativas?

R. Normalmente, cuando afronto las cosas no tengo pensamientos prejuzgados sobre si espero esto o lo otro. Sencillamente me puse a trabajar lo más rápido posible, que es lo que me gustaba a mí cuando jugaba, así que solo he tratado de hacer las cosas del modo más profesional posible. Lo estoy disfrutando. A veces pasa un espacio de tiempo grande entre una eliminatoria y otra, pero conforme se acerca el momento de hacer el equipo y el fin de semana de la Davis no hay cosa más intensa que esa.

P. Su llegada coincide con un mayor compromiso de los jugadores. Todos hablan muy bien de usted. ¿Cuál es el secreto?

R. Si hablan bien de mí es un orgullo. Yo solo intento ayudarles lo máximo posible, con toda la humildad y el respeto posible; si esto les ayuda, les gusta y ayuda a que haya más unión, yo estoy encantado con eso. No sé si antes había más o menos compromiso… Hay veces que los jugadores no vienen porque no pueden, por el calendario, y eso no supone que no quieran jugar la Davis. Hay que entenderlos. No es falta de compromiso. No puedes estar jugando hierba y a la semana siguiente irte a no sé dónde a jugar cinco sets en tierra… Es imposible, porque te arruinas la temporada.

ampliar foto Bruguera, tercero por la derecha, posa junto a Feliciao, Bautista, Carreño, Ramos y Granollers, ayer durante la presentación de la serie en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille. EFE

P. Con el nuevo formato, los capitanes solo intervendrán una vez al año. ¿Son ustedes los principales damnificados?

R. Es verdad, lo he pensado y es así, pero prefiero analizarlo una vez que haya acabado toda mi experiencia de este año y entonces valorarlo. Es verdad que casi un año entero sin hacer nada se puede hacer muy largo. Hay que analizarlo, pero hoy solo pienso en este fin de semana.

P. La vuelta de tuerca a la Copa Davis subraya que el tenis va hacia un modelo quizá menos romántico y más enfocado hacia el negocio y el espectáculo, ¿no es así?

R. Yo no interpreto que el pensar en el negocio sea necesariamente negativo o feo, pero está claro que en cualquier deporte deben salir los números para que se siga apostando por él. Yo creo que este formato se ha hecho pensando en que puedan estar los mejores, cosa que desde hace tiempo no sucede y que es terrible para la competición; yo creo que Federer, en 13 años, la ha jugado dos veces, y el mismo Rafa muchas veces no ha podido competir por a o por b… Si no puedes contar con ellos, ni con Djokovic o Murray, es negativo para la competición. Este nuevo formato mira sobre todo hacia eso.

¿El 2019? Tendré que pensar. Casi un año entero sin hacer nada se puede hacer muy largo

P. ¿Qué opinas de Gerard Piqué?

R. Nunca he tenido contacto con él, pero por lo que he oído es una persona muy inteligente y muy emprendedor, que le apasiona el deporte y para mí eso es lo más importante. Me gusta mucho que el liderazgo de esta nueva Copa Davis lo lleve un deportista; prefiero esto que no que lo lleve un empresario, porque estoy seguro de que Piqué piensa más en el deporte en sí y en los jugadores, en cómo hacer el espectáculo mejor, que no en el negocio. Él es jugador y los que somos jugadores nos ponemos muy rápido en la piel del jugador.

P. Para cerrar, y volviendo a Nadal: cuando él no esté, ¿qué le espera exactamente al tenis español? ¿Cómo de grande será el vacío? ¿Se puede enviar un mensaje medianamente optimista?

R. No lo sé. Yo creo que la Federación está trabajando bastante bien para apoyar y dar las mejores opciones a los jóvenes, dentro de los recursos que se tienen. Espero que todo esto desemboque en que salgan buenos tenistas, pero también digo que la gente debe ser consciente de que no va a volver a salir otro Rafa Nadal y darle el mérito que se merece al resto.

P. Pero Nadal ha malacostumbrado al aficionado…

R. Bueno, pues para los que esperan otro como él, el mañana será muy duro.