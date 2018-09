Lopetegui: “Ceballos tiene que tener continuidad”

FOTO: Julen Lopetegui, durante el entrenamiento de este viernes. / VÍDEO: Declaraciones de Lopetegui, este viernes. Juan Carlos Hidalgo (efe) / atlas

Julen Lopetegui apareció por la sala de prensa de Valdebebas con aparente tranquilidad. Su discurso, lineal y poco revelador, tampoco se salió esta vez del previsible guion que desempeña ante los medios desde su contratación. Por el momento, el vasco, un hombre de apariencia seria, vive relativamente relajado en el cargo. Quizás porque el inicio de temporada ha resultado menos turbulento de lo que antojaba el tropiezo ante el Atlético en el primer título de la temporada. Supercopa de Europa al margen, pocos borrones se le pueden poner al comienzo liguero de su Madrid, tan inmaculado en los resultados como atinado y vistoso en el juego. Interrumpido por las jornadas internacionales, el equipo blanco retoma la competición con alguna que otra curva pronunciada en el horizonte. La primera, en San Mamés ante Athletic (20.45, Movistar + Partidazo), y desde ahí, la Roma en la Champions o un derbi en el Bernabéu en un carrusel de altura con siete partidos en 21 días.

El primer gran envite del curso lo afrontará el vasco con el hándicap del cansancio del grueso de su plantilla, algo con lo que no tendrá que contar Berizzo, con muchos menos internaciones a sus órdenes. "Cuando hay selecciones sabemos lo que toca", se resignó el entrenador madridista. "Los jugadores llegan cuando llegan y tratamos de aprovechar el poco tiempo que tenemos para centrarnos en la Liga. Ellos llevan 15 días afilando los dientes y esperándonos y tenemos que saber lo que nos espera para ser capaces de superarlo", advirtió Lopetegui, que esquivó proclamar el inicio de las rotaciones que tanto defendió Zidane. “Existe el partido de la Roma, pero solo tenemos en la cabeza el del Athletic. Hay que afrontar los partidos con el 100 % de energía. Pensamos en las circunstancias que tenemos, pero buscamos la mejor solución".

Uno de los jugadores más castigados durante el parón internacional fue Gareth Bale. El atacante disputó 180 minutos con Gales y estiró su buen momento con otro gol de bandera. "Ha vuelto fenomenal. Jugó el último partido el domingo y ha tenido tiempo para recuperar", explicó Julen, que no perdió esta semana a hombres capitales como Marcelo o Benzema, el máximo artillero del curso en las tres primeras jornadas. "No me sorprende, es un gran futbolista que está en plenitud y madurez de edad y condiciones. Queremos que continúe en esa línea o mejor", le protegió su técnico. Siempre esquivo a individualizar, Lopetegui volvió a reivindicar la fuerza del grupo cuando fue cuestionado por cuáles eran sus jugadores indiscutibles. "Tengo 24 titulares indiscutibles en mi plantilla, cualquiera puede serlo. Los despertadores suenan en cualquier momento y hay que estar preparado para cuando toque jugar", espetó. "Siempre buscamos las mejores opciones para cada partido. Evidentemente, con el paso de los partidos habrá jugadores que jueguen más y otros menos".

Está por ver en qué lado terminará Dani Ceballos, el jugador de la plantilla más promocionado por Julen. Con el vasco ha pasado de descarte a alternar la titularidad y a debutar con la Roja. " Llegó muy bien preparado y ha aprovechado su oportunidad en la pretemporada. El trabajo tiene premio, está viviendo un gran inicio de temporada. Ahora tiene que tener continuidad. Está en el buen camino”, reivindicó el entrenador, quien también alabó las virtudes de Asensio, otro de los grandes protagonistas en el inicio del curso.

Cuestionado por si la competición sufriría una alteración en caso de que el Girona-Barcelona se disputase en Miami, Lopetegui fue tajante. "Ya me he manifestado y no soy partidario de que ocurra", dijo. "Todos deben jugar en los mismos campos, eso beneficia la igualdad de la competición". El suyo, de momento, visita la primera plaza grande de la temporada: San Mamés.