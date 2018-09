Pau Gasol: “Tiene sentido que LaLiga se juegue en EEUU”

Pau Gasol asume su condición de líder en la cancha y fuera de ella, acaba de publicar el libro Bajo el aro (Conecta) y durante su presentación ejerció también como líder de opinión y no rehuyó ninguna de las cuestiones que se le plantearon. Una de ellas, y no la menor, se interesó por su opinión de algo que no ocurre precisamente bajo el aro. Se trata del partido de LaLiga entre el Girona y el Barcelona de la jornada 21 que probablemente se dispute el 27 de enero en Miami, fruto de la política de la expansión de la marca de LaLiga y el acuerdo que firmó con Relevent para los próximos 15 años. “A mí la internacionalización y jugar un partido en Estados Unidos me parece una idea interesante y a valorar. La NBA lleva años organizando partidos (oficiales) fuera del territorio americano. Yo ya jugué con los Spurs hace dos años en México y cada año se juegan dos partidos en Londres y no hay ningún tipo de controversia porque se trata de una decisión de la propia Liga. En el caso del fútbol, se trata de una estrategia de expansión. Es el mercado más importante del mundo. Tiene sentido si los jugadores y los clubes así lo entienden. Se rompe la tradición, pero el mundo es global”.

Preguntado también sobre los inconvenientes y perjuicios que puede comportar que un partido oficial se dispute en otro país, el pívot de los Spurs explicó: “No sé si se desvirtúa la competición, pero creo que hay que ir un poco más allá. Se deberá compensar a los aficionados, pero hay que tener una visión a medio y a largo plazo”. Sobre una eventual polémica en cuanto a los himnos que puedan interpretarse antes del partido, Pau Gasol indicó: “Allí se vive de una manera natural, normal. Aquí la historia es diferente y hay que entenderlo y respetarlo”.

El jugador de Sant Boi, que a sus 38 años afronta su 18ª temporada en la NBA, indicó que su intención es alargar su carrera durante dos o tres años más. “Deseo competir con nuevas generaciones. Siempre hay nuevos alicientes. Cuando crees que ya lo sabes todo es cuando vas en dirección contraria”. La nueva temporada será muy diferente ya que los Spurs no contarán con jugadores que han marcado su sello durante los últimos años como Tony Parker y Manu Ginóbili, y también Kawhi Leonard. “Veremos cuáles son las nuevas incorporaciones y cuánto tardan en adaptarse. Y también cómo se adapta el staff técnico a la marcha de Tony y Manu que eran presencias muy grandes en el equipo durante los últimos 20 años. Yo intentaré aportar todo lo que pueda en la pista y en el vestuario”.

Amigo y compañero de Juan Carlos Navarro, Pau Gasol indicó que espera estar presente en el acto institucional en el que el Barça despedirá al alero de Sant Feliu como jugador azulgrana después de 20 temporadas en el equipo. “Espero que el Barça le haga la despedida a la altura de la que ha significado para el club con un acto de la grandeza de lo que representa. Ojalá sea memorable”.

La intención de Pau Gasol al escribir Bajo el Aro es la de transmitir en primera persona los conocimientos que le ha dado el deporte "para aprender, crecer y vivir la presión máxima”. “Eso”, añade, “te hace vivir una serie de situaciones de forma más rápida y que son difíciles de manejar. Esas experiencias pueden ayudar a todo tipo de personas. Que un padre me diga que su hijo me escucha es muy positivo”.