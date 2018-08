Lopetegui avanza la salida de Borja Mayoral, que se irá cedido

A su llegada al Real Madrid, Julen Lopetegui solicitó a la dirigencia tres incorporaciones. El club había cerrado los fichajes de Vinicius Júnior, Álvaro Odriozola y tenía encaminado el de Thibaut Courtois, pero el vasco consideraba que su plantilla necesitaba un refuerzo más por línea, uno en la defensa, uno en el mediocentro y otro en la delantera. Su petición fue desestimada hasta que el pasado lunes el regreso de Mariano Díaz se puso a tiro. El Sevilla había alcanzado un acuerdo con Lyon por 35 millones y el Madrid podía recomprarlo por unos 20. Así sucedió.

"Es un gran delantero, está preparado y nos ayudará mucho en todas las competiciones. Estamos encantados con su llegada", reconoció Lopetegui, que confirmó también la salida de Borja Mayoral en forma de cesión. El parleño, salvo sorpresa, recalará en el Levante. "Es jugador nuestro pero tiene alternativas para salir y es más que probable que pueda buscar una cesión y que hoy se pueda cerrar. Ha trabajado muy bien y si sale seguro que tiene los minutos que no podía haber tenido aquí. Entiende que es lo mejor para él". El cambio de cromos en la delantera será el último movimiento de los blancos en el mercado. No habrá más llegadas ni más salidas. "La plantilla está cerrada. No creo que vaya a haber ningún movimiento de última hora. Estamos contentos y satisfechos con el equipo que tenemos", aseguró el entrenador.

Para Lopetegui, que este sábado afronta su tercera prueba liguera ante el Leganés (20:30, Movistar + Partidazo), el gran dilema sigue estando en la portería. Keylor Navas ha sido el elegido en los tres duelos oficiales disputados hasta la fecha. Courtois, que llegó con la etiqueta de titular, se mantiene a la espera. Lopetegui, por su parte, sigue sin desvelar nada. "Mi confianza en mis porteros es máxima, solo puede jugar uno pero no significa que no tenga confianza en el resto, lo gestionaremos pensando en el bien del equipo, estamos tranquilos y convencidos de que tenemos buenas soluciones en esa posición".

El duelo frente al conjunto pepinero, verdugo del Madrid en la pasada edición de la Copa será el último antes del parón internacional. Los blancos buscarán el tres de tres ante un equipo también en construcción tras la salida de Garitano y la llegada de Pelligrino, y que registra solo un punto en su casillero. "Creo que ha podido hacer los seis", dijo el entrenador madridista, "pudo ganar a la Real y ante el Athletic no fue inferior. Debemos estar preparados para que atrás pueda jugar con línea de cuatro o de cinco. Es un equipo muy organizado y estructurado; y con mejor plantilla del año pasado". Sobre los suyos, aseguró que siguen en línea ascendente. "Estamos dando pasos adelante. Llevamos más tiempo trabajando juntos y eso se nota, y tenemos que seguir avanzando y mejorando en muchas cuestiones, tanto ofensivas como defensivas. Pero creo que el equipo está intentando tener un sentimiento de solidaridad, que es lo que queremos que exista".

Preguntado por la primera lista de Luis Enrique como nuevo seleccionador español, Lopetegui aprovechó para desear suerte al asturiano. "No tengo que dar consejos a nadie, seguro que lo hace genial", espetó. Pero donde no quiso entrar fue en la polémica de los premios UEFA. Luka Modric se hizo con el premio a mejor jugador del año y Jorge Mendes, representante de Cristiano, aseguró que era "simplemente ridículo" que no lo ganase su cliente, ausente en la cita de Mónaco. "No entro a valorar ninguna declaración de nadie. Estoy feliz porque Luka haya ganado. Es un jugador nuestro y seguro que ha hecho méritos para ganarlo", expresó. "Me da muchísima pereza hablar de la gala, estamos preocupados por el partido del sábado. Nuestra atención está centrada en el partido del Leganés, lo demás no está bajo nuestro control".