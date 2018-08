“La suplencia de Courtois no es fácil de explicar, pero sí de entender”

La estelada, bandera independentista de Cataluña, es parte del paisaje en el pintoresco casco antiguo de Girona, también en la casa del club. El Real Madrid, sin embargo, no es un huésped incómodo. A nadie le extrañaba ver camisetas blancas infiltradas en medio de la marea rojiblanca que vistió las tribunas del renovado Montilivi —estrenó nueva grada para firmar la mejor entrada de su historia, 13.889 espectadores—. Lo disfrutaron, de entrada, los porteros del Madrid. Aplaudidos cuando saltaron a realizar los ejercicios de calentamiento. Sobre todo Courtois, fichaje estrella del verano en Chamartín junto a Vinicius. Sin embargo, el joven delantero anda en el Castilla mientras que el experimentado belga se sienta en el banquillo.

Se hace el distraído Julen Lopetegui cuando le preguntan por la portería. Por ahora, el técnico no quiere desvelar cuál será su estrategia. Su silencio sorprendió hasta al departamento de comunicación del Madrid, que tenía preparado en Instagram el once con Courtois como titular. Pero en LaLiga el larguero lo cuida Keylor Navas. Avalado por el grupo de capitanes, defiende el puesto.

De entrada, dubitativo; invencible, cuando se le calentaron los guantes. Navas no estuvo fino en el rechace al Choco Lozano que terminó en el gol del Borja García. No se cayó. A partir de entonces, el portero tico, paró cuando tuvo que parar, leyó el juego cuando lo tuvo que leer. Como cuando salió a cortar la contra de Portu o como cuando buscó rápido a Isco para que el malagueño asistiera a Bale. Una jugada de Navas que, de inmediato, reconoció Sergio Ramos. El capitán fue a abrazar al tico.

“La suplencia de Courtois no es una situación fácil de explicar, pero sí de entender. Tenemos tres porteros e iremos decidiendo en cada momento la decisión que consideremos oportuna. Hoy lo hicimos por Keylor. No lo veo como un problema sino como una solución. Tenemos a tres grandes porteros, también está Casilla. Hay mucha competencia”, subrayó Lopetegui. Navas paró cuatro balones, los mismos que Bono, el portero del Girona. “Nuestros dos porteros son muy buenos, pero es algo que yo no tenga que decidir. Keylor ha estado fantástico y yo me alegro mucho por él”, sumó Marcelo, uno de los capitanes del cuadro de Chamartín.

Prisa por atacar

Reconoció Lopetegui que tiene un plan para la portería. “Tengo cosas en la cabeza, pero ya lo iremos viendo”, afirmó. Keylor, como el Madrid, fue de menos a más en Montilivi. “En la primera parte tuvimos mucha prisa para atacar. En la segunda, en cambio, hemos tenido más claridad. Es cierto, también, que con el marcador a favor hay más tranquilidad”, subrayó Lopetegui. Y añadió: “Destaco, sobre todo, la mentalidad del equipo. El partido arrancó complicado y complejo, ante un rival con unas transiciones tremendas. Nos marcaron un gol y podrían haber marcado un segundo. No nos hemos encontrado dos penaltis, los hemos producido y generado por juego y en la segunda parte hemos sido merecedores de la victoria claramente”.

“Hicimos una buena primera parte, pero luego cometimos dos penaltis ingenuos que nos han costado muy caros porque el Madrid pasó a jugar muy cómodo”, comentó Delfí Geli, presidente del Girona. Coincidió con Eusebio. “Nos quedan malas sensaciones del segundo tiempo, no hemos mantenido síntomas positivos”. Lopetegui lo tuvo claro. “El equipo se rehízo. Podemos entrar en matices individuales, pero hay que darle relevancia al comportamiento colectivo del equipo”, concluyó el técnico del Madrid, en lo que coincidió con Casemiro: “Si queremos hacer cosas importantes, tenemos que trabajar como un equipo”.