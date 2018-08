Carlos Garrote, campeón del mundo en K1-200

Carlos Garrote celebró con un salto de alegría al agua la medalla de oro en el K1-200. Fue un final tan ajustado que nada más cruzar la línea de meta se giró hacia su entrenador, que le sigue en bicicleta en un carril sin asfaltar al lado del campo de regatas, para preguntarle si había sido primero o segundo. Levantaba el dedo indice, él, casi seguro de que había sido medalla de oro. Las pantallas lo confirmaron pocos segundos después (35,25 para el español; 35.36 para Arturas Seja y 35-51 para Evgenii Lukantsov).

Garrote se subió entonces a la piragua y se tiró al agua gritando. Le rescató una moto para llevarle la zona del podio. Allí se volvió loco de alegría y empezó a correr hacia la zona de los aficionados españoles. "Somos campeones del mundo", gritaba, mientras los medios oficiales de la competición le perseguían, micrófono en la mano, para la primera entrevista a pie de podio. "Somos campeones del mundo", repetía. Nadie en el piragüismo español ha hecho lo que Carlos Garrote hoy: un doblete de oro después de ganar el Europeo en junio.

Ha llegado a ello tras un año complicado. En agosto de 2017, en República Checa, celebraba la plata en el K4-500 junto a Toro, Cooper y Germade. No estaba Saúl Craviotto, que descansaba en pleno año sabático. Meses después de aquella medalla, Garrote se tuvo que bajar de esa embarcación. En la criba que hubo en Trasona, el barco capitaneado por Craviotto fue más rápido que el que capitaneaba Garrote. El zamorano de 27 años tuvo que volver a empezar y en otra disciplina.

“Quedar segundos en el Mundial de 2017 a seis décimas de Alemania fue todo un éxito. Era, además, el estreno del K4-500. Con esas condiciones digo que casi te sientes con el derecho de, por lo menos, seguir perteneciendo a esa embarcación. Y Carlos, por lo que fuera, desde el principio se veía fuera. Los selectivos lo descartaron y hubo que resetearle entero, no sólo deportivamente sino psicológicamente”, cuenta Luis Brasero, técnico de Garrote. ¿Y cómo se hace eso? “Nos sentamos a ver todo lo que le había pasado y todas sus vivencias y expectativas, queríamos ver si habían sido buenas más allá de un mal resultado deportivo. Queríamos ver si él realmente se encontraba a gusto. Estuvo de bajón un tiempo: normal, eres subcampeón del mundo y no puedes seguir. Pero se fue por ahí unos días y cuando volvió cambió la actitud, afrontamos el selectivo del K1-200 que teníamos tres semanas después y el cambio fue radical. Lo ganó y encima ganó el oro en el Europeo [de junio en Belgrado] sin haber tenido casi tiempo para prepararlo”, contesta Brasero sentado en un pequeño taburete de madera en un descanso entre una prueba y otra.

“Los demás le podemos ayudar, pero del pozo tenía que salir él para descubrir dentro lo que te hace feliz. Descubrió que lo que realmente quería era el 200. Desde el europeo a ahora todo ha sido mejorar y con una situación muy estable”, añade. Garrote siempre recuerda lo que le dijo su técnico hace unos meses cuando se clasificó para el Europeo. “Aquí comienza la mejor temporada de tu vida, me dijo. Me encontraba en una situación complicada y sus palabras me llegaron”, recuerda. En cuatro meses su transformación le ha valido dos medallas de oro.

“Su mayor virtud es la de ser un deportista ambicioso, muy bien dotado y muy capacitado para esta prueba, es un deportista de velocidad pero tiene un físico muy finito y a la vez a nivel fibrilar es muy explosivo. Es un buen prototipo para esta prueba de velocidad”, le define Brasero.