Rakitic anuncia que seguirá en el Barça: “Quiero estar aquí”

Péndulo del FC Barcelona en la medular, habitual compañero de Busquets, uno de los jugadores con más minutos acumulados al final de la temporada pasada, Ivan Rakitic se queda en el Barcelona. A pesar de la oferta del PSG, que estaba dispuesto a prácticamente igualar la cláusula de rescisión del jugador croata, fijada en 125 millones, además de mejorarle la ficha, no se producirá esa baja. Sobre todo porque el jugador no quiere marcharse.

“Sinceramente, no hay nada mejor que defender este escudo. Daré lo mejor de mi parte y ya está. Han sido días de presión pero me he dado cuenta de que lo más bonito que hay es estar en Barcelona y seguir yendo a por todo. Estoy contento y orgulloso”, declaró el jugador en BarçaTV sobre un tema del que se ha hablado mucho. Y poco después, añadió: “Para mí es importante tener la confianza del míster y del cuerpo técnico. Me siento un privilegiado por lucir este escudo. Espero vestirlo durante mucho tiempo. No ha habido dudas, pero he tenido unos días para reflexionar y la decisión ha sido muy fácil. Quiero estar aquí”, declaró el jugador.

Ernesto Valverde, el pasado viernes, ya había acabado con cualquier duda sobre la continuidad de Rakitic. “Iván es un jugador fundamental para nuestro equipo, yo pienso contar con él. Sus números de la temporada pasada y su importancia están ahí. Espero que continúe, sin ningún tipo de duda- Yo soy el entrenador y quiero tener a los mejores jugadores, y él lo es. Sabe cómo jugamos y está involucrado con el equipo y con el club. No estamos aquí para hacer un negocio con un jugador sino para ganar y para que la sala de trofeos sea cada vez más grande”, había subrayado el Txingurri.