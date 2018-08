Cristiano Ronaldo tampoco marca en su segundo partido con la Juventus

Cristiano Ronaldo sigue seco con la Juventus. Segundo partido de la Liga italiana y segundo en el que no marca el portugués. Su equipo ganó a una Lazio correosa al principio (2-0) con goles de Pjanic y Madzukic y él se mostró activo. Lo más seguro es que el gol sea cuestión de poco tiempo, pero la excelencia realizadora de CR ha provocado que las alarmas salten con solo 180 minutos de abstinencia.

Lo cierto es que a Cristiano le cuesta arrancar últimamente. La temporada pasada tardó ocho jornadas en estrenarse en Liga con el Madrid y acabó la primera vuelta con solo cuatro dianas. En el curso 2016-17 necesitó de diez partidos ligueros para encontrar su habitual racha de acierto.

Y eso que que el portugués este sábado jugó bien, muy bien incluso. Participó en numerosas acciones de ataque y fue un peligro constante para la defensa de la Lazio. Además, se le vio rápido, fino en el control y con chispa para engatillar a la primera. El Cristiano más puro. Solo le faltó el gol, y eso para el 7 es todo. Porque si no hay celebración, los aspavientos y protestas se multiplican en CR.

La Lazio nunca quiso ser comparsa y en los primeros minutos aceptó el intercambio de ocasiones. Buenas manos de los porteros y postes inoportunos impidieron el gol. Hasta que Pjanic enganchó un gran disparo desde fuera del área a la media hora para abrir el marcador. Para entonces Cristiano había aparecido en algún tiro no demasiado peligroso y un cabezazo forzado que se fue arriba.

La defensa lazial se aplicaba sobre la estrella, que siempre tenía un hombre muy encima. También en la mejor acción del partido. Cristiano recibió de espaldas, fuera del área, se giró raudo y conectó un disparo tremendo. El balón dibujó una estética parábola, folha seca incluida, e iba directo a la red. Parecía gol o gol, pero el meta Strakosha metió una mano salvadora para mayor rabia de CR.

El partido ya era de la Juve. La victoria no peligraba pese a la brevedad del resultado. Por si acaso, Mandzukic puso la puntilla a falta de un cuarto de hora. El gol llegó después de otro casi de Cristiano. De nuevo Strakosha llegó para palmear un centro raso que iba directo al portugués. Aun así, la pelota rebotó en los pies del 7 pero no pudo dirigirla a la portería vacía. De eso se aprovechó Mandzukic para remachar. La primera reacción de CR fue de lamento, pese al gol de su equipo, aunque rápidamente acudió a felicitar a su compañero.

Poco más hubo en el partido salvo alguna intentona de la Lazio por recortar distancias. El primer gol de Cristiano sigue sin llegar aunque su equipo parece que marcha. La próxima jornada la Juve viaja a Parma, cuyo equipo ha regresado a la Serie A tras años de penurias económicas y de tránsito por categorías menores. Quizá sea ahí donde se estrene el 7 luso.

En la Premier, el campeón, el Manchester City de Guardiola se dejó los primeros puntos de la temporada al empatar en cancha del Wolverhampton (1-1), que entrena el portugués Nuno. Hubo polémica en el gol de los locales, ya que Willy Boli se ayudó de la mano para anotar. Laporte empató después con un cabezazo. Guardiola prefirió no entrar a valorar la decisión del árbitro de dar por válido el gol local. "No lo vi, no soy el árbitro. No hablé con él sobre eso. No soy el árbitro y no lo seré nunca".

El Arsenal de Unai Emery sumó sus primeros puntos al ganar al West Ham por 3-1. Tuvo que remontar el equipo gunner con goles de Monreal, Welbeck y otro en propia puerta de Diop.

En Francia, el PSG sigue su camino victorioso tras ganar al Angers (3-1). El tridente atacante formado por Neymar, Cavani y Mbappé hizo los tantos que dan la tercera victoria en otras tantas jornadas al equipo de Tuchel.