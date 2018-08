Fernando Alonso: “Busco retos nunca antes intentados en la historia del deporte”

Hace poco más de una semana que Fernando Alonso dejó al paddockdel Mundial de Fórmula 1 estupefacto al anunciar que esta será su última temporada en el certamen tras 17 años y que a partir de ahora se centrará en un reto que, según él, todavía es más grande que el de tratar de ganar el que sería su tercer título.

Después de cuatro cursos nefastos al volante de un McLaren, en los que no logró ir más allá del quinto puesto, Alonso prueba en la resistencia, una disciplina que tampoco pasa por su mejor momento dado la poca competencia que existe. Tras imponerse en las últimas 24 Horas de Le Mans y haber salido vencedor del Gran Premio de Mónaco, el asturiano quiere encasquetarse la Triple Corona, algo que pasa irremediablemente por ganar las 500 Millas de Indianápolis. Esa es una hazaña que a lo largo de la historia solo ha conseguido británico Graham Hill.

“La decisión que he tomado me da la oportunidad de ser el mejor piloto de siempre. En mi adaptación a la IndyCar, el año pasado me sentí muy a gusto y creo que se me pueden dar bien otros monoplazas”, dijo Alonso este jueves, ya en Spa-Francorchamps, donde este fin de semana se disputará la primera prueba tras el parón veraniego (Gran Premio de Bélgica, domingo a las 15.10). “Puedo lograr algo que nunca antes se ha hecho en el automovilismo, algo que la F1 no me da ahora mismo”, añadió el español, que sigue líder del Mundial de Resistencia (WEC) con Toyota, a pesar de ser excluido de las Seis Horas de Silverstone, que se disputaron el fin de semana pasado, por una irregularidad técnica.

“No voy a esconder que la Triple Corona es uno de los objetivos que más me atrae. Es algo que solo ha conseguido una persona (Graham Hill), pero yo quiero ir incluso un poco más allá. Quiero buscar retos nunca antes intentados en la historia del deporte”, ahondó el ovetense, que volvió a recalcar que el portazo a la F1 es una decisión meditada y que vino de lejos. “Quiero decir adiós siendo aún competitivo, no irme por la puerta trasera. Prefiero ser yo quién toma la decisión y encontrar nuevos desafíos fuera”, remachó.