Simeone: “Me gustó todo menos el desorden final”

“Ganar cada 15 minutos”. De repente, un nuevo eslogan se ha instalado en el vestuario rojiblanco. Agotada y copiada aquella arraigada consigna cholista del “partido a partido”, Germán El Mono Burgos, segundo de Simeone, estrenó el nuevo leitmotivcolchonero antes del partido. El Atlético se reinventa. Hay un nuevo mensaje, un nuevo mantra.

A Simeone no le gustó el último cuarto de hora del duelo en Mestalla. Valencia y Atlético se repartieron bofetadas ya desde el inicio de Liga y el partido se rompió al final. “Me gustó todo lo que hicimos menos el desorden del final”, analizó el técnico rojiblanco. “Veníamos de 120 minutos muy duros y respondimos en un campo muy difícil, en el que pocos equipos van a puntuar, pero me quedo con que tras el gol del Valencia tratamos de ganar y aunque fuimos ofensivos, también fuimos desordenados”, insistió.

Ambos conjuntos jugaron un duelo muy equilibrado con momentos en la disputa para cada equipo. Anoche, faltos todavía de rodaje y cortos de piernas, ya evidenciaron el trabajo táctico de cada andamiaje. Parejo, roto pero sacando balones comprometidos desde atrás sin posibilidad de cambio para Marcelino porque ya los había agotado, es la actitud sacrificada de lo que pide Marcelino a sus soldados. “Es una pena no haber logrado el triunfo, pero estoy orgulloso por haber levantado un resultado adverso ante un equipo con las características del Atlético de Madrid”, apuntó Marcelino, el técnico valencianista, que habló con tono agridulce. “Creo que pudimos ganar, pero nos quedamos a mitad de camino”. Quiso el entrenador asturiano tener unas palabras para la afición, que un lunes de agosto prácticamente llenó Mestalla: “En la segunda parte estuvimos muy motivados y la afición fue clave y va a serlo a lo largo de la temporada”.

Golazo de Rodrigo

El partido enseñó a dos bloques que se miran al espejo y se ven reflejados. Rodrigo es el líder en ataque del Valencia como Griezmann lo es en el Atlético. El internacional, cortejado por Lopetegui, marcó un gran gol tras controlar con el pecho un centro de Wass.

Rodrigo arranca el curso como finalizó el anterior: marcando goles. Como Griezmann, está llamado a tener más cuajo esta temporada. “Ya dije todo lo que tenía que decir. No voy a repetir lo mismo”, contestó el delantero internacional sobre los rumores sobre su futuro. Sobre lo acontecido en el campo, el goleador del Valencia entendió que no hubiese sido “una locura” una victoria de su equipo. “Aunque el empate no es ni mucho menos injusto”, finalizó.