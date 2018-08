Mateu Alemany: “Mientras haya cláusulas, no puedo garantizar que siga Rodrigo”

Compite con Marcelino en la carrera por ser el mejor fichaje de la era Peter Lim. Su eficacia en la gestión ha reanimado a un club que languidecía. Mateu Alemany, director general del Valencia, abogado de 55 años y natural de Andratx (Mallorca) ha devuelto la confianza en el proyecto del empresario asiático junto al Turia. Las alas al murciélago, gracias a su diligencia en la administración, se desplegarán de nuevo en la Liga de Campeones.

Pregunta. ¿Tres años en el Valencia envejecen?

Respuesta. Hice sacrificios para volver al fútbol porque tenía mi vida en Mallorca, pero una oportunidad como esta era irrechazable.

P. ¿Sabe que si hubiera unas elecciones a la presidencia del Valencia y usted se presentara ganaría de calle?

R. ¡Qué va! La verdad es que tenemos muy buen presidente y que estamos bien donde estamos.

P. ¿Tuvo algo que ver en su fichaje por el Valencia su amigo Javier Tebas?

R. Sinceramente me consta que una vez que salió mi nombre le preguntaron a Javier para tener informes sobre mí, pero eso fue posterior a mi primer encuentro con el club.

Guedes interesa, pero es inviable su cesión porque nos piden traspaso”

P. ¿Se ve realmente el fútbol español en China?

R. No sé si ve en China pero pagan mucho. Por lo tanto, los ingresos que generan los derechos internacionales de LaLiga son superiores a los domésticos.

P. ¿Cuando llegó muchos interpretaron que venía a vender el club?

R. A veces, se dicen muchas tonterías.

P. ¿Qué deuda tiene ahora mismo el Valencia?

R. No es un dato objetivo decir cuánta deuda tengo y qué mal estamos. Evidentemente, el Valencia está en unos niveles muy altos de deuda, muy altos proporcionalmente a sus ingresos. No le puedo dar una cifra exacta pero lo que sí sé es que el patrimonio real no contable del club ha mejorado ostensiblemente porque el valor de los jugadores del Valencia en un año ha crecido de una forma espectacular. No se traduce en contabilidad porque el valor de los jugadores solo se actualiza en el momento en que los vendes.

P. ¿Cuál es su fórmula?

R. Hay que discutir, pelearse, enfrentar opiniones y a partir de ahí obtienes el mejor camino hacia la mejora. En la toma de decisiones, el trabajo y el consenso son elementos fundamentales y, a partir de ahí, se consigue minimizar errores. Por tanto, si minimizas errores minimizas riesgos, y el riesgo en el fútbol de equivocarse es muy alto y las equivocaciones se pagan caras. El pánico al error hace que uno sea muy cauto, dude mucho y si dudamos muchas personas seguramente tomamos mejores decisiones.

Los valores que preconiza Marcelino coinciden con los míos”

P. ¿Por qué le han dado tanto poder a Marcelino? ¿No es arriesgado?

R. El entrenador es extremadamente respetuoso y consciente de los intereses del club. Se consensúa todo: fichajes y traspasos con el entrenador, y él tiene una visión extrema de club y sabe que decisiones deportivas que no son beneficiosas en el corto plazo para el primer equipo son buenas para el club. Lo acepta y lo apoya porque es solidario con nuestras necesidades.

P. ¿Por qué eligió a Marcelino? Usted impuso su opinión a la de Alesanco, director deportivo por entonces, que prefería a Setién.

R. Debo decir que Setién es un gran entrenador. Aposte por Marcelino porque entendí que era lo que el club necesitaba en ese momento. Los valores y el estilo que él preconiza coinciden con los míos pero, fundamentalmente, con los de la historia y con los que el aficionado más se identifica. Era el entrenador ideal.

P. ¿Ficha Marcelino al ojeador Pablo Longoria y al doctor Toño Maestro? Hay un vínculo entre ellos evidente desde hace años.

75 millones en ocho llegadas y abundantes delanteros Con el fichaje de Gameiro hace apenas una semana a cambio de 16 millones de euros, ya suman 75 los desembolsados por el Valencia a lo largo de un mercado de verano en el que ha incorporado hasta ocho futbolistas. “Ahora, con la llegada de Gameiro potenciarán aún más el juego ofensivo con Rodrigo, si es que se queda en el Valencia”, advirtió ayer Simeone. El fichaje del delantero francés, de 31 años, es el segundo más caro del curso tras haber abonado al Inter de Milán los 25 millones que reclamaba por Kondogbia, cedido en Mestalla la temporada pasada. A ellos se han sumado los defensas Diakhaby (15), y Piccini (8); los centrocampistas Wass (6) y Cheryshev (cedido); y el delantero belga Batshuayi (cedido por el Chelsea a cambio de tres millones). Todos ellos han entrado en la primera convocatoria de la temporada de Marcelino, que no logró derrotar a los rojiblancos en ninguno de los dos partidos de la temporada pasada (0-0 en Mestalla y 1-0 para los rojiblancos en el Wanda Metropolitano). A once días para el cierre del mercado, el Valencia trabaja en el regreso de Gonçalo Guedes, a quien ha reservado el dorsal número ‘7’ que lució la temporada pasada tras su cesión por parte del PSG. El atacante portugués, titular con su selección durante el Mundial de Rusia, cuajó una notable actuación con el Valencia el curso anterior, en el que anotó seis goles y repartió once asistencias. Tasado en 40 millones, el deseo del conjunto ché es recuperar a un jugador que apuntale el ataque de un equipo que disputará la Liga de Campeones esta temporada tras tres años de ausencia.

R. A Longoria lo incorpora el club. Tenían una relación de amistad pero la incorporación de Pablo es cuestión del club y Marcelino se entera cuando está hecho. En el caso del médico, en todo lo que sea el entorno del primer equipo el peso de la opinión del técnico es muy alto porque necesita gente de confianza.

P. ¿Eugenio Botas, agente de Marcelino, es uno de los representantes de cabecera del club?

R. Por casualidades, porque nosotros tratamos a todos los agentes de igual manera. Ha intervenido más bien muy poco. Ningún jugador suyo ha sido contratado para la plantilla y por tanto ha intervenido poquito.

P. ¿Cómo gestiona que el agente Jorge Mendes esté muchas veces dentro de la ecuación en diferentes operaciones como amigo del propietario?

R. El propietario puede hacer lo que le convenga. Con Jorge tengo una relación cordial y ha intervenido en la operación de Cancelo porque es su agente. Nos trajo también a Guedes y es representante de algún jugador de la plantilla, pero más allá de eso no ha tenido gran protagonismo.

P. ¿Ha desaparecido el riesgo de que Meriton venda a Rodrigo?

R. De momento, como en España hay cláusulas, no le puedo garantizar nada. Nuestra idea es que Rodrigo siga en el Valencia.

P. ¿Cuándo llegará Guedes? ¿Otra cesión es imposible?

R. Es inviable la cesión de Guedes, nos piden traspaso. Sólo puedo decir que Guedes es un jugador que nos interesa. Vamos a ver qué pasa de aquí al 31 de agosto.

P. El gran caballo de batalla es el nuevo estadio. ¿Lo van a acabar? ¿No se les ha pasado por la cabeza renegociar con el Ayuntamiento y quedarse en Mestalla?

R. El problema es que tenemos invertidos más de 150 millones en el nuevo estadio y eso no se puede perder porque nos pondría en una situación desastrosa. Hay que terminar un nuevo estadio. Creo que puede tener unas condiciones fantásticas para nuestros aficionados.