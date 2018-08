Sergio Ramos: “El Real Madrid no va a dejar de ganar por haberse ido Cristiano”

Tres meses después del último título (la Decimotercera Champions) Marcelo y Sergio Ramos volvieron a aparecer ante los medios de comunicación como en la víspera de la final de Kiev. Esta tarde en Tallin, sin embargo, a su lado ya no estaba Zinedine Zidane. Julen Lopetegui, dejó el protagonismo a los dos capitanes y apareció por la sala de prensa después de la comparecencia de los jugadores. Hubo más preguntas sobre la salida de Cristiano que sobre la del técnico francés. Unos metros fuera de allí, había operarios trabajando a destajo. Para cortar el césped de los accesos y terminar de montar las zonas de recreo. En la entrada de la tienda oficial de la final de la Supercopa había cajas por deshacer; dentro, más cajas con perchas en el suelo y bufandas y camisetas por colocar.

Le preguntaron, al central del Madrid, qué pierde el equipo, aparte de 50 goles por temporada, sin Cristiano. También le preguntaron por las declaraciones del portugués que dijo que la Juve es como una familia. “Habría que profundizar en esas declaraciones. Aquí siempre nos hemos sentido una familia, no sé por dónde van los tiros de Cris, si por el vestuario o por la cúpula. La clave de nuestro éxito es que siempre hemos sido una familia”, aseguró Ramos. “La pérdida de un jugador tan desequilibrante e importante para el Madrid es negativa, pero no por eso el Madrid va a dejar de ganar, no perdemos ambición y hambre, el Madrid está por encima de todos nosotros. El Madrid seguirá ganando con la salida de Cristiano, igual que lo hizo en su día con la salida de Zizou. CR ha decidido empezar una nueva etapa, es respetable, que la vaya lo mejor posible y a nosotros también”, añadió.

¿Crees que la plantilla de este año más débil? ¿Verías con buenos ojos la llegada de algún jugador?, le preguntaron. “Son decisiones que no nos corresponden. La baja de Cris es importante, pero la presencia de un jugador nunca tiene que estar por encima del club. A nosotros [se refiere a Marcelo y a él] también nos tocará marcharnos algún día. Si mantenemos hambre e ilusión, la mentalidad es más importante incluso que el talento individual de cada futbolista”, respondió.

Lopetegui: "Zidane pertenece al pasado"

Lopetegui, por su parte, destacó las virtudes del Atlético, rival que, según él, llevará al Madrid al límite este miércoles. "Es un grandísimo equipo, con grandes jugadores y magníficamente dirigido. Es un equipo experto en competir al máximo nivel", explicó. Le hicieron notar que con Zidane en el banquillo, el conjunto blanco llegó a lo más alto y le preguntaron qué puede aportar él. "Ha hecho un trabajo extraordinario, pero pertenece al pasado, ahora estamos centrados en seguir consiguiéndolo y consolidando la historia del club, sin mirar atrás, con confianza y con trabajo", respondió.

No dio pistas sobre el once que ha elegido para su primer partido oficial, pero sí destacó la ilusión y la actitud con las que ha visto trabajar a Bale y Benzema.