Digne se va a la Premier

La negociación fue sencilla porque todos querían lo mismo. El primer paso lo dio el Everton, que quería reforzar su retaguardia izquierda porque Cuco Martina no acaba de convencer y porque los mejores años de Leighton Baines ya pasaron. La aproximación fue tímida con una primera oferta insuficiente al Barcelona por Lucas Digne. Pero fue un tanteo y así lo entendió el club azulgrana, que dejó abierta la puerta de las negociaciones porque pretende rebajar la masa salarial y porque Valverde dio el visto bueno a la operación, conforme con los dos chavales del filial que piden sitio y turno como Cucurella y Miranda. Así que el club inglés incrementó la oferta y alcanzó los 20 millones, cifra que el Barça dio por buena.

Digne se despidió de sus compañeros el domingo en Los Ángeles, justo cuando el equipo tomaba un vuelo a Dallas y él partía hacia Barcelona para cerrar el acuerdo con el Everton, para facilitar y revisar la documentación antes de viajar hacia Inglaterra. “Escoge la Premier por dos motivos”, revelan desde las oficinas de la ciudad deportiva azulgrana: “porque le han hecho una excelente oferta económica y porque quiere tener más minutos”. Algo de lo que no iba sobrado en el Barcelona, siempre a la sombra de un Jordi Alba que ha recuperado su mejor nivel gracias a la competición por el puesto y por la apuesta táctica de Valverde, que le entregaba todo el carril y no solo medio campo como hacía Luis Enrique. Así, Digne disputó en la primera temporada 1.853 minutos repartidos en 26 encuentros -20 de titular-, aunque casi siempre suplente o sin oportunidades en los duelos decisivos. Tónica que se acentuó en el curso anterior, cuando jugó 1.337 minutos en 20 duelos -15 de inicio- y ningún partido de relieve. En el olvido se quedaron sus intenciones al llegar al Barcelona. “Tengo un estilo que se corresponde con el del Barça. Mi juego está basado en la posesión del balón, me gusta atacar y recuperar rápido la pelota. Para mí juego, el Barça tiene el estilo perfecto”, resolvió en su presentación. Pero su bagaje ofensivo se ha quedado en tres asistencias y dos goles, poco para un equipo que tiene en los carrileros el mejor surtidor de balones como ocurre con Alba y su conexión con Messi. Ausencias que a buen seguro le restaron oportunidades de acudir al Mundial con Francia, a la postre equipo campeón.

Querido en el vestuario por su sencillez y entrega, también por la afición y la ciudad porque se recuerda su ayuda a los afectados tras el atentado de La Rambla en el que atropellaron a varios peatones, Digne se marcha con el afecto y beneplácito del club, que lo fichó hace dos cursos por 16,5 millones y que ahora cobrará unos 20. “Estos dos años han sido un sueño que he podido realizar”, escribió a modo de despedida el lateral francés a través de las redes sociales, al tiempo que agradeció a todos los miembros del club su ayuda; “y también a los compañeros, que antes de ser los mejores jugadores del mundo son personas increíbles que te ayudan siempre”. Y, el jugador que nunca puso una mala cara ni enturbió el ambiente a pesar de su suplencia permanente, remató: “El Barça es más que un club, es una familia increíble”. La Premier le aguarda.