"Antes del campeonato, lo hubiéramos firmado"

Estuvieron tan cerca, el triunfo se vio tan real, que la derrota de la final del Europeo contra Serbia a los penaltis dolió mucho.Pero quizás por haber llegado a los Europeos casi en silencio, sin saberse favoritas, y alcanzar una medalla imposible en los grandes torneos desde el Mundial de Roma de 2009, los jugadores de David Martín asumieron la derrota con entereza. Como si supieran que el futuro ya les pertenece, y que la decepción de hoy será el triunfo de mañana. “Esto es el principio de una nueva historia”, aseguró Felipe Perrone, líder del equipo y autor de dos tantos en la final. Incluso el podio fue alegre, sin caras largas, para recibir la medalla de plata.

La gestión de la tensión ha sido clave, según el seleccionador David Martín: “Hemos demostrado mucha madurez con un equipo joven. Hemos controlado los momentos finales, que son los más difíciles”. A pesar de lamentar haber perdido el oro a los penaltis, la selección reivindica la medalla y el buen papel en todo el campeonato. “La plata ahora no sabe bien, pero tenemos que disfrutarla. Si nos hubieran dicho que llegaríamos a los penaltis de la final contra Serbia, lo hubiésemos firmado, seguro”, razona Perrone. El técnico va en la misma dirección: “Podemos estar orgullosos del campeonato. El objetivo inicial era ser competitivos, y no hemos perdido contra nadie”.

La medalla de plata, sin embargo, no es nueva para Daniel López Pinedo. El portero ya formó parte del equipo en el Mundial de Roma, en 2009, y los años le permiten ver los logros con otra perspectiva: “No tengo un gran recuerdo de aquel campeonato, siendo subcampeones del mundo. Y esto no puede volver a pasar. Tenemos que disfrutar la plata, porque no se llega tantas veces a una final”. Y alcanzar las medallas en casa, minimiza la decepción inicial. “Ha sido muy especial jugar aquí. La grada ha estado espectacular. Hemos disfrutado mucho desde el principio”, explica Perrone. “Brutal”, añade Martín, “la afición nos ha empujado y apoyado. Este campeonato lo recordaremos muchos años”. El campeonato de una plata que sabe a oro.