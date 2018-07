Garbajosa: “Queremos que Scariolo sea feliz”

“Puede haber sido mi último partido como seleccionador”, lanzó Sergio Scariolo en Málaga tras el España-Bielorrusia que cerraba la primera fase de las ventanas de clasificación para el Mundial de China 2019. Se cumplen tres semanas de aquella frase y aún no se ha producido la cumbre entre el técnico y el presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, para resolver la situación. “Hablo con Sergio muy a menudo. Pero esto no es una cuestión de un sí o un no, es una cuestión a trabajar. Tiene contrato con la Federación y estamos encantados con su trabajo. Él ha introducido una variante que es su acuerdo con un equipo de la NBA. A partir de ahí, nuestro deber es velar y proteger los intereses de la selección española”, explicó Garbajosa en Alcobendas al segundo encuentro del Foro Inspiration Women.

Scariolo tiene un acuerdo, pendiente de firma, con los Toronto Raptors para integrar el equipo de ayudantes de Nick Nurse durante las próximas tres temporadas y pretende compatibilizar su experiencia en la NBA con su contrato en la Federación, en vigor hasta 2020. El actual calendario de la FIBA imposibilita esa duplicidad, salvo que el técnico tuviera la misma excepción que los jugadores que disputan la liga estadounidense y no han participado en las ventanas. En ese supuesto, la FEB debería buscar un técnico que relevara a Scariolo durante la temporada americana. “Estamos buscando fórmulas para compatibilizar ese deseo de Scariolo sin que repercuta en el rendimiento del equipo. Esa es nuestra obligación. Hay mil variantes y estamos trabajando en ellas para llegar a buen puerto”, prosiguió Garbajosa.

El seleccionador está estos días en Formentera a la espera de desplazarse a Palma para seguir a las selecciones sub-16 y sub-17. Existe voluntad de acuerdo por ambas partes, pero la anunciada reunión para aclarar la situación sigue pendiente. “Hay que valorar todos los riesgos y ponemos todas las variables en la balanza. La clasificación para el Mundial es un proyecto de tal calado que no podemos dejar nada al azar. No queremos mantener esta situación de indefinición en las ventanas de septiembre. Queremos llegar a un acuerdo y si es pronto mejor, en un sentido o en otro. No queremos que esto se extienda”, apuntó Garbajosa antes de reiterarse en su discurso.

“No estamos trabajando en un plan B. Tenemos plan b, c y d porque hay una batería de entrenadores y cuerpos técnicos muy amplia en la casa. Pero el escenario es que el seleccionador tiene contrato y queremos que continúe. Él ha introducido una variante nueva, por un deseo personal que es legítimo y entendemos, pero ahora hay que buscar la fórmula para compatibilizarlo. Queremos que él sea feliz y que el rendimiento de la selección esté salvaguardado”, planteó el presidente de la Federación.

A la espera de que España se mida a Turquía, Letonia y Ucrania en la segunda fase en la que se jugará definitivamente el billete a la Copa del Mundo de China 2019 (entre septiembre de este año y febrero del que viene), el futuro de Scariolo sigue en el aire. “Somos muy creativos para buscar soluciones, pero siempre con la premisa de que Scariolo tiene contrato y el rendimiento de la selección no se puede resentir”, insistió Garbajosa.