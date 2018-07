A Douglas se le acabó el Barça

La operación se hizo con urgencias porque se intuía que los servicios jurídicos del club perderían la batalla en el TAS ante la FIFA, que sancionó al Barça con dos ventanas de mercado sin poder fichar por la contratación irregular de menores. Seguido desde 2012 y con el beneplácito de Albert Valentín, ayudante del entonces director deportivo Andoni Zubizarreta en el club azulgrana como también lo es ahora en el Olympique de Marsella, Douglas Pereira Dos Santos (Monte Alegre do Goiás, Brasil; 1990) recaló en el Barça desde el São Paulo en 2014 por cuatro millones y un contrato de cinco temporadas. “Hoy sí me toca explicar cómo es nuestro fichaje porque es menos conocido”, resolvió Zubizarreta en la presentación en sociedad del jugador. “Hablaré con trabajo y dedicación”, replicó el lateral. Pasado el tiempo, ni el esfuerzo del jugador ni la definición de Zubizarreta han servido porque Douglas apenas es conocido por la afición azulgrana y ya ha quedado desvinculado del club, al menos de forma virtual. Se va al Sivasspor turco cedido por un curso.

Resulta que al brasileño le resta un año de contrato como azulgrana, vínculo que desde el club hubieran roto hace tiempo en forma de traspaso, pero no llegó oferta alguna que convenciera al club y al jugador al mismo tiempo. Con Luis Enrique en el banquillo, Douglas quedó relegado al ostracismo –ocho partidos y solo tres de inicio- y aceptó un cambio de tapete, consciente ya de que no tendría lugar en el Camp Nou. Se marchó al Sporting, donde Rubi –ahora entrenador del Espanyol- sacó su mejor versión, con 21 encuentros y tres goles, por más que el equipo descendiera a Segunda. El año pasado se marchó al Benfica, de nuevo a préstamo, pero volvió a perder el paso, suplente de André Almeida porque contabilizó 10 partidos escasos. Y de vuelta al Barcelona, donde ha comenzado la pretemporada con el equipo pero ya no seguirá, ahora que se ha cerrado su cesión al Sivasspor turco, que no paga por la cesión pero sí asume alrededor del 70% de la ficha. “Es cuestión de horas que se cristalice la operación”, exponían el lunes por la maññana desde las oficinas de la ciudad deportiva, conscientes de que rechazaron una cesión previa al Nantes, que se ocupaba de la mitad del sueldo. “Y será mejor que en el curso anterior, cuando lo cedimos el último día de mercado totalmente gratis y pagando la totalidad de su ficha”, exponen desde las altas instancias del club. Ya está hecho, ya es oficial. En el Sivasspor coincidirá con Robinho, exjugador del Madrid. Es el adiós de Douglas, el jugador que no pasó de seis toques en su presentación, que sufrió la ojeriza y mofa del Camp Nou por su deficiente nivel, que padeció más lesiones de la cuenta, que lloraba al llegar a casa como admitió en su día y que no convenció aunque pusiera trabajo y dedicación.

Tras él, el Barça espera aligerar la plantilla con la marcha de Aleix Vidal al Sevilla, quizá también Munir, y busca acomodo a otros como a Alcácer, André Gómez y Yerry Mina.