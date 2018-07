El Barça la saca con la zurda

Desde que comenzó la pretemporada del Barcelona, solo un jugador del filial ha repetido convocatoria en todos y cada uno de los entrenamientos porque así lo ha solicitado el técnico Ernesto Valverde. El chico, central de 18 años, es Jorge Cuenca, que llegó en el verano pasado desde el Alcorcón, que tiene un hermano (David) que juega en el Cadete A del Real Madrid y que desde que cruzó la puerta de la ciudad deportiva no ha variado su mensaje: “Mi sueño es debutar con el primer equipo”. Lo tiene cerca porque tanto el cuerpo técnico como el área deportiva han resuelto que durante el curso estará a caballo entre el equipo de Valverde y el filial. “Le tiene que gustar por su capacidad técnica, correctora y desparpajo, además de por la personalidad que irradia con el balón en los pies”, señalan desde las oficinas del club. “Es que es muy bueno y tiene mucho futuro”, añade otra voz del club desde la ciudad deportiva azulgrana. Y es zurdo. Un dato que pone de relieve la extraña coincidencia que se da en el eje de la zaga del Barça.

Piqué, diestro, junto a Umtiti y Lenglet, zurdos, son los únicos que tienen segura su presencia en el equipo de la temporada que está por arrancar. Aunque hay otros dos que están en nómina del primer equipo: Yerry Mina, diestro y que se venderá al mejor postor porque se acumulan las ofertas (Everton, Liverpool, Dortmund y Fenerbahçe) sobre la mesa de Éric Abidal, secretario técnico; y Thomas Vermaelen, zurdo, que es transferible pero por el que de momento no hay propuesta en firme de club alguno. Así, tres de los cuatro centrales que se quedarían en el primer equipo si el belga no encuentra acomodo en otra parte son zurdos, añadiendo a la receta la posible incorporación de Cuenca para algún que otro encuentro. Condición que no perturba a Valverde, tal y como explicó en noviembre pasado, cuando Vermaelen y Umtiti compartieron el centro de la defensa. “Contamos con dos centrales zurdos y todo el mundo piensa que eso es extraño, pero a veces jugamos con dos diestros y nadie se sorprende. Son jugadores de primer nivel, internacionales. Uno jugará con el perfil cambiado, como lo hace Mascherano a veces por el perfil del zurdo. Alguna vez tenía que ser la primera”, convino.

Desde el mundo del fútbol, en cualquier caso, no se da la extrañeza que presuponía Valverde en los aficionados. “A mí, que soy diestro, me gustaba más jugar por la izquierda”, señala Miguel Ángel Nadal, central del dream team de Cruyff; “por lo que puede ocurrir lo mismo con un zurdo pero al revés. Simplemente, se trata de adaptarse”. Recoge el testigo Rafa Alkorta, excentral del Madrid: “Puede resultar extraño porque no hay tantos zurdos, pero si son buenos defensas no debería haber problemas y estamos hablando de algunos de los mejores del mundo”. Y añade: “Lo que pasa es que los zurdos son jugadores muy marcados y quizá les cuesta más dar salida hacia el lateral derecho porque su salida natural es hacia la izquierda”. Idea que remarca Lluís Carreras, que también pasó por el Barcelona entre otros muchos equipos: “Sí que los zurdos somos más cerrados y para sacar el balón cuesta perfilarse, pero en el Barça, que son tan buenos jugadores, eso no será un problema como tampoco lo es para Sergio Ramos jugar en el lado izquierdo en la defensa del Madrid”.

“Ser central en el Barcelona es uno de los puestos más exigentes que hay en el fútbol”, convienen desde la ciudad deportiva azulgrana; “porque se juega con muchos metros a tus espaldas y porque es casi obligatorio sacar la pelota jugada desde atrás”. Condición que este año, más que nunca, se hará con la zurda a excepción de Piqué. Y oportunidad para Cuenca, que de momento es el único que la toca junto a Lenglet porque el resto de centrales fueron al Mundial y todavía apuran sus vacaciones.