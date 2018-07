Vinicius Jr.: “Me quedo en el Real Madrid”

Solo unas horas después de cumplir los 18 años, a Vinicius Júnior le esperaba un avión en Río de Janeiro con destino a España, a una vida desconocida para un muchacho criado en el humilde barrio de São Gonçalo, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad. La mayoría de edad no era un simple trámite para él. Al chico le había llegado el momento de poner rumbo al Real Madrid, club que desembolsó 45 millones para contratarle cuando todavía era juvenil del Flamengo. La entidad blanca se adelantó al resto de grandes europeos en una operación sin precedentes que le permitió asegurarse al que es considerado uno de los mayores prodigios del fútbol mundial. Este viernes, el capítulo de su fichaje llegó a su fin con la presentación en el Santiago Bernabéu.

Escoltado en todo momento por Ronaldo Nazario, que ejerció incluso de portavoz en su primera conferencia de prensa en España, y por un más de una decena de familiares y amigos, Vinicius aseguró que llega para quedarse. "Me quedó en el Real Madrid", desveló el joven atacante. "Seré jugador del primero equipo, pero luego el club decidirá si jugaré también algunos partidos en el Castilla para adaptarme más rápido", agregó. Ese plan es el que discuten ahora en Chamartín. La primera decisión que tomaron fue descartar su cesión. Tanto el Madrid como el entorno del jugador tenían claro desde hace meses que no regresaría a Brasil. Estos días han decidido que tampoco se marchará a ningún equipo europeo. Consideran que quedarse en Valdebebas es lo mejor para facilitar su adaptación e integración, pero también tienen claro que lo prioritario es que juegue con regularidad, por lo que hoy la opción de intercalar el Castilla con el primer equipo es la más probable.

"Con esta edad demostraré al míster y a mis compañeros que estoy preparado para jugar. Voy a intentar asimilar todo lo más rápido posible. La adaptación no será fácil, pero haré todo lo posible", dijo Vinicius en su primera intervención en el palco de honor del estadio. Aseguró que pudo elegir entre muchos otros equipos, pero se decantó por "el mejor"."Mi objetivo es siempre ganar más, estoy obsesionado, siempre quiero estar en el top, por eso escogí al Madrid". Vinicius llegó el sábado a la capital de España y el lunes ya se puso a las órdenes de Lopetegui. En el vestuario aseguran que es un chico tan simpático como tímido. "Es un grupo maravilloso, me han acogido muy bien, siempre me están preguntando y diciéndome lo que tengo que hacer mejor para adaptarme. En los entrenamientos conseguí jugar como lo hacía en el Flamengo y eso me hace estar contento”, cuenta el atacante, que ya aprecia diferentes entre el fútbol europeo y el brasileño. "Me estoy entrenando para adaptarme lo más rápido. Aparte del idioma, el fútbol es un poco distinto. Trabajo rápido, y el entrenador Lopetegui me está ayudando mucho". El vasco ya le ha dado las primeras instrucciones. "Me ha dicho que en la parte defensiva dé uno o dos toques, que no me puedo poner a driblar ahí porque es peligroso. Siempre me dice que vaya encima del adversario y busque el gol”.

Extremo con regate y especialmente mucha potencia, tiene claro cuál es el brasileño al que más se asemeja. "Si cojo algo de cada uno de los que habláis sería perfecto, pero mi juego se parece al de Neymar, aunque sois vosotros los que lo tenéis que decir", considera Vinicius, capaz de jugar en las dos bandas. "Me siento más cómodo jugando como extremo izquierdo, pero también lo he hecho por la derecha". Su nombre y el de Ronaldo compartieron protagonismo con el de su gran referente: Neymar. La opción, hoy prácticamente descartada, de compartir vestuario con él sería su mayor ilusión. "Es mi ídolo, es alguien a quien sigo muy de cerca. Tengo el sueño de jugar con él y si dios quiere jugaré con él en la selección brasileña". Por el momento, en el Madrid parece que no será posible.