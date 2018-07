Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

EL PAÍS

"Ganar o no ganar el Balón de Oro importa poco. Quiero ganar la Copa del Mundo y dejaré todo lo que tengo sobre el campo", ha asegurado hoy el delantero francés Antoine Griezmann. El carismático jugador se mostró relajado y bromista en la cuenta atrás para el choque en el estadio moscovita de Luzhniki. No está variando sus rutinas: "Juego al Fortnite todo el día, bebo mate, disfruto del fútbol...", explicó. Sí dejó patente repetidamente su deseo de "ganar esta copa" para poner un broche dorado a una temporada en la que logró la Liga Europa con su club. "Espero hacer lo mismo que en esa final (metió dos goles al Olympique de Marsella, en un partido que finalizó con triunfo rojiblanco por 3-0). Espero poder hacer mi juego y llevar el partido a donde yo quiero aunque no importa si anoto o no. Solo quiero levantar la copa", insistió. (EFE( Foto: Sergei Ilnitsky, EFE)