La Federación propone jugar el 12 de agosto en Tánger la Supercopa entre Barça y Sevilla

El Barcelona y el Sevilla disputarán la Supercopa de España el 12 de agosto probablemente en Tánger. El principio de acuerdo se ha producido este jueves después de que los representantes de ambos clubes y de la Federación Española se reunieran en Madrid. El formato habitual de la competición es a doble partido, pero las dificultades para encontrar las fechas propiciaron que finalmente se llegara al acuerdo de jugar a partido único.

La Liga tenía aprobado en su calendario que el torneo se celebrase los días 5 y 12 de agosto. Pero el Barcelona ya tenía previamente programado un partido el día 4 de agosto en San Francisco que forma parte de su gira por Estados Unidos. La Federación España proponía como alternativa los días 12 y 19 de agosto, pero esa segunda fecha coincidiría con la primera jornada de la Liga. La FEF proponía aplazar ese partido liguero y que ese domingo 19 de agosto no se jugase ningún otro encuentro. Pero la Liga se oponía a esta solución.

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, tras la reunión celebrada en la Ciudad del Fútbol, y a la que asistieron el responsable de Relaciones Institucionales y Deportivas del Barcelona, Guillermo Amor, del CEO del club azulgrana Óscar Grau, del presidente del Sevilla, José Castro, y del director general del conjunto andaluz José María Cruz, explicó que uno de los temas que más preocupa es movilizar a las aficiones: “Los finalistas de la Supercopa son generalmente equipos con unas grandes aficiones que generan unas grandes taquillas y no queremos perjudicar económicamente a los equipos españoles. A corto plazo no vemos que vaya a haber un cambio. Cosa diferente es que en el futuro se generen otras vías de ingresos interesantes”.



“Tanto el Barcelona como el Sevilla están muy preocupados por sus aficiones y porque en el caso de que sea a partido único, estas sean compensadas y puedan disfrutar del partido. Esa es la mayor preocupación que las dos partes han esbozado aquí. Nosotros hemos propuesto una vía de compensación que la van a estudiar. Estamos tratando de buscar facilidades”, completó.



Asimismo aseguró que no pretenden imponer su criterio: “La Supercopa es competencia de la federación y podíamos obligar a celebrarla a un partido o a dos pero no lo vemos democrático ni entendemos que sea así, tienen que ser los clubes los que participen”.