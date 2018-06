Márquez, puro nervio, caza la ‘pole’ en Assen

Puro nervio, Márquez. Exuberante a una vuelta. El hombre más rápido a dos ruedas. El dueño de las primeras posiciones de los circuitos de medio mundo, récord histórico con 75 pole position, 47 de ellas en MotoGP. Puro nervio, la Honda. Que se sacude los prejuicios a golpe de gas. Pilotada por el mejor. Porque al catalán le importa poco si se entiende mejor o peor con el circuito, si le cuesta sacar el mejor rendimiento de su moto con las gomas nuevas y blandas, si su máquina se tambalea en cada curva y le obliga a imponerse sobre esas dos ruedas en un ejercicio de dominación majestuoso, como está pasando estos días en Holanda.

Márquez no había hecho la pole nunca en Assen (ni en Motegi, el único circuito que todavía se le resiste). Y la única vez que ganó la carrera en este mítico circuito, ya en MotoGP, fue el año 2014, aquel en que su superioridad y la de su moto no tenían parangón, aquel de las 10 victorias consecutivas. Desde entonces, ha sufrido en este trazado de curvas rápidas, con bruscos cambios de dirección y aquella última chicane vertiginosa. Pero no entiende de imposibles. Y como se había empeñado en quitarse esa espinita, firmó una vuelta en 1m,32’791s cuando ya ondeaba la bandera a cuadros y apenas quedaba un suspiro para aprovechar la pista. Suficiente, sin embargo, para el español. Que se llevó una pole de zorro viejo. Que se impuso en un final tan vibrante como suelen serlo las carreras en esta pista, la única que acoge carreras de manera ininterrumpida desde 1949, 70 años ya.

Los últimos minutos de la sesión de clasificación fueron una locura. Decisivos. Fulgurantes.

Después de una larga parada en su garaje, volvió a salir a pista Jorge Lorenzo, hechos los cambios sugeridos para mejorar la estabilidad de su Ducati, henchido de confianza desde que se llevó su primera pole con la moto italiana dos semanas atrás, en Montmeló. Y se encaramó a lo alto de la tabla. Le seguía muy de cerca Iannone. Y aprovechó su rebufo para birlarle la primera posición. Uno y otro se relajaron. Al reloj no le quedaban ni 45 segundos para concluir la sesión.

Claro que no se relajaron sus rivales. De repente, una retahíla de motos se acercaba velozmente a la meta. Y la tabla de tiempos bailó como pocas otras veces. Hasta ocho pilotos, separados además por menos de tres décimas de segundo, mejoraron sus tiempos. Y el de Iannone. Y el de Lorenzo. Y la tabla bailó al son de Márquez. Que cruzó la línea y se puso a danzar. Porque él tiene el arrojo para intentarlo siempre, y porque es pillo como pocos. Como él mismo advirtió, en esos últimos segundos “había que jugar un poco a la puta i la Ramoneta, había que ser, digamos, un poco listos. Perdonadme por la expresión, pero es que esto se dice mucho en mi pueblo”. Y añadía: “Estábamos todos a ver quién tiraba”. Y del dicho al hecho. Márquez jugó su papel, tiró, pero no el primero, sino que se puso a rueda de Zarco. Y se llevó el mejor tiempo aprovechando que le marcaban el paso. Y así confirmó, además, que esta Honda, aunque inestable y nerviosa, se parece cada día más a la mejor versión de sí misma.

Tras el de Cervera (Lleida) se colaron Crutchlow y Rossi. También Dovizioso, Rins y Viñales, que saldrán desde la segunda línea. Zarco pagó su valentía con un octavo puesto. Y los dos hombres que se habían creído los más rápidos un minuto antes, Iannone y Lorenzo, acabaron en noveno y décimo lugar, respectivamente.

Está claro que Assen, tras las incontables modificaciones que ha sufrido el trazado, es ahora un circuito corto y tan rápido que las distancias entre los pilotos son mínimas. Pero este fin de semana las diferencias han sido tan minúsculas (tres décimas de segundo entre los diez mejores) que la carrera de este domingo, la primera en 70 años de grandes premios que se celebrará en el mes de julio, se estima apretadísima. E interesante. En un circuito en que ha brillado especialmente la Yamaha fueron dos Honda las que se clasificaron en las primeras posiciones. Comentario aparte merecería el sábado de Pedrosa, que saldrá 18º.