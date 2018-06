Casemiro y los cimientos del Brasil de Tite

Una de las grandes preocupaciones de Tite desde que comenzó el Mundial es la capacidad de resistencia de Casemiro a los exhaustivos despliegues físicos a los que somete a su organismo y a su musculatura. Tanto al seleccionador brasileño como a los servicios médicos de la Canarinha les inquietaba su tardía incorporación y la de Marcelo a la concentración previa al inicio del campeonato del mundo, tras jugar la final de la Champions el 26 de mayo. De alguna manera esperaban que uno u otro pudieran sufrir las consecuencias de esas dos semanas de más de competición que tuvieron que soportar con el Madrid.

La lesión de espalda de Marcelo no les pilló por sorpresa. “Estamos muy preocupados por los dos y mira, Marcelo ha caído”, se lamentaba el exazulgrana Sylvinho, ahora ayudante de Tite, en la zona mixta del estadio Spartak de Moscú. Cada partido que pasa y Casemiro no entra en el parte médico es un alivio para Tite.

Desde que se hizo cargo de Brasil en septiembre de 2016, la obsesión del seleccionador brasileño fue organizar primero una selección defensivamente sólida. Sus dos principales apuestas personales respecto a etapas para crear el esqueleto defensivo fueron el central Miranda y Casemiro. Desde el principio, el mediocentro madridista, de 26 años, fue el elegido como dovela táctica del equilibrio y la solidez pretendidos por el técnico de Brasil. De los 24 partidos que suma Tite como seleccionador, Casemiro ha disputado 16 como titular, de los que en 14 jugó los 90 minutos. No fue utilizado en cuatro partidos amistosos, aunque fue convocado. No jugó, pero Tite le quiso tener a su lado para reforzar su jerarquía en los entrenamientos. Los otros cuatro encuentros en que no participó en la era Tite fue por lesión. “Conozco a Tite desde hace tiempo y organiza muy bien los equipos desde atrás. Casemiro es fundamental en esa organización porque física y tácticamente nos da mucho en defensa”, asegura Sylvinho.

El guardián de todos

En el partido contra Serbia, Filipe Luis tuvo que entrar por el lesionado Marcelo. Era su debut en un Mundial, pero Casemiro le hizo sentirse seguro y respaldado. “Cada vez que subía al ataque miraba y siempre me estaba cubriendo la espalda. En el Atlético lo sufro porque es mi rival, pero es un jugador increíble. Tácticamente es perfecto”, dice el lateral rojiblanco.

Las estadísticas del Mundial dicen que Casemiro es el mejor mediocentro recuperador de los que siguen en el campeonato, igualado con el francés N’golo Kanté. Ambos suman 27 recuperaciones y se disputan quién es el mejor pivote defensivo de esta Copa del Mundo. “Casemiro tiene una consistencia muy grande, pero no es importante solo defensivamente, también lo es en ataque porque no suele perder balones y nos da una salida rápida. Cuando Paulinho se suelta como hizo en el gol, Casemiro siempre le guarda el sitio para evitar las contras del rival por el medio”, le analiza Miranda[/TEX].

Milinkovic-Savic, el mediocentro serbio del Lazio que pretende media Europa, le sufrió el miércoles. Fue un tormento medirse a Casemiro. “¡Madre mía, qué jugador. Es muy fuerte y está en todas partes!”, exclamó.