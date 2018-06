Los mandamientos de Rienda: deportista, valores, inclusión, mujer, salud…

Fue una mañana de orgullo que no sonaba falso en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). Juraba como presidenta, orgullosa de ser la primera mujer en el cargo, María José Rienda, “una prueba de peso de que la política de igualdad no son palabras”. La respaldó en el acto el ministro de Cultura, José Guirao, “orgulloso de haber propuesto su nombre, el de una mujer, al Consejo de Ministros, porque en ella se reconocen la excelencia del deportista de elite, su condición de mujer y su capacidad de gestión”.

Por primera vez en la historia, fue una funcionaria y no un funcionario quien leyó antes de la jura el texto de su nombramiento.

Por primera vez una mujer preside el CSD, el órgano mediante el que el Gobierno pone en marcha su política deportiva, que en el caso de Rienda, granadina de Sierra Nevada, esquiadora en con Juegos Olímpicos, 43 años, se guiará por unos mandamientos explícitos. “Más que la casa del deporte esta es la casa de los deportistas, personas que deben ser ejemplo de valores importantes para la sociedad”, proclamó la nueva secretaria de Estado, que desgranó sus prioridades: “Tenemos por delante una ley del Deporte, el desarrollo del deporte como medio de salud y calidad de vida y como medio de inclusión de personas con diferencias de capacidades, el trabajo para la igualdad de la mujer, porque el deporte femenino tiene que ser un referente: las mujeres llevamos muchos años liderando en la competición el deporte español”.

El deporte como asunto de Estado ha sido de toda la vida una actividad complicada de acomodar. En los últimos años, exceptuando el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero que lo hizo depender de Presidencia directamente, ha formado parte de las competencias de Educación. Como Pedro Sánchez lo ha hecho residir en Cultura, el ministro Guirao debió articular en su discurso de presentación al mundo del deporte no solo una justificación de por qué debe hacerse cargo de un sector tan ajeno a sus intereses y formación sino, más globalmente, una explicación de qué se le ha perdido el Estado en el mundo del deporte para tener que intervenir, que en eso consisten los preámbulos a las leyes. “El deporte no es solo competición”, dijo Guirao, quien aclaró que su visión de la intervención pública en el deporte no debe consistir precisamente en financiar a las federaciones consideradas como fabricantes de medallistas, “sino la práctica cotidiana de millones de personas. Y de esa práctica, de esos hábitos de vida saludables, saldrá el deporte profesional”. A tal declaración de principios añadió Guirao la consideración del éxito deportivo, de la medalla patriota, como elemento vertebrador de una sociedad que se ilusiona con los triunfos y los celebra unida, con transversalidad, más allá de ideologías. Pidió el ministro más atención al deporte femenino en los medios, considerando que la lo único que le falta a la mujer deportista para equipararse es la visibilidad televisiva cotidiana y teorizó, como lo haría un entrenador deportivo, sobre el rendimiento de su departamento. “Construimos lo nuestro sobre estratos de lo que otros hicieron, no sobre las cenizas del pasado, y nuestra aspiración es poder decir a los que vengan que algo mejor que lo que encontramos les dejamos. “El deportista”, afirmó, “tiene la obligación moral de ser ejemplar”.

Rienda, poco después, organizó un corro de periodistas para repetir sus mandamientos puros y responder que sí, que visitará a la selección de fútbol en el Mundial de Rusia. A sus espaldas, en un corro solo masculino, el presidente de la Liga de fútbol, Javier Tebas, explicaba a varios presidentes federativos el último contrato televisivo guiado por un decreto ley del Gobierno de Rajoy y cómo había conseguido para los clubes unos ingresos de 3.500 millones de euros por los próximos tres años. El presupuesto del CSD ascendió en 2017 a 165 millones.