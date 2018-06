La selección femenina inicia el camino hacia el Mundial bajo el lema ‘un sueño compartido’

Del 22 al 30 de septiembre, en Tenerife, se disputará el Mundial femenino de baloncesto, pero desde hoy se inicia, bajo el lema ‘un sueño compartido’, el camino de la anfitriona. España, campeona de Europa y subcampeona mundial y olímpica jugará la primera fase del campeonato ante Japón, Puerto Rico y Bélgica y se cruzará en la ruta por las medallas con el grupo de China, Senegal y Estados Unidos. El reto: prolongar un lustro memorable. Desde el oro europeo de 2013 en Orchies, en la retirada Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar, la selección española no se ha bajado del podio, con un palmarés que incluye las platas del Mundial de 2014 y de los Juegos de 2016, el bronce del Eurobasket 2015 y el oro del pasado Europeo, del que este lunes se cumple justo un año.

“Esta Copa del Mundo es un premio”, expresó la capitana del equipo, Laia Palau en la presentación del equipo en el Espacio 2014 de Alcobendas. “Jugamos en casa y nos lo merecemos. Nos lo hemos ganado y damos las gracias a la Federación por apoyar este proyecto y querer mostrarnos en casa, arropadas por nuestra afición. Hemos ganado mucho fuera, pero tenemos ganas de estar con los nuestros y compartir este sueño. Esto es una gran familia y en este Mundial la vamos a engrandecer. Siempre lo intentamos. Siempre lo damos todo”, contó Palau. “Es un honor pertenecer a este grupo. Tenemos un mismo lenguaje, una misma manera de entender nuestro trabajo y nuestra pasión. Sin pasión no estaríamos aquí. Esto es el reconocimiento a una trayectoria y es una forma de reivindicar el baloncesto femenino”, completó la jugadora con más internacionalidades de la historia de España: 264.

La Secretaria de Estado, María José Rienda, y el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa jaime villanueva

El acto sirvió además para el debut de María José Rienda en el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte. “Ya habéis demostrado que sois unas campeonas, pero os queda mucho camino por delante. Es un placer estar aquí con vosotras. Para el deporte español es un orgullo tener selecciones tan potentes como esta. Sois un referente internacional y nacional. Sois las mejores deportistas que tenemos. Ojalá nadie se pierda este Mundial porque va a ser espectacular. Sois el mejor reclamo”, señaló Rienda.

“Sentimos mucha ilusión y también mucha responsabilidad por el peso de nuestra propia historia. La que han construido estas chicas. Son unas ganadoras y siempre se ponen mucha presión porque quieren ganar, no les gusta perder ni al parchís”, sumó el seleccionador, Lucas Mondelo. “Este grupo se reinventa siempre. Cada año empezamos de cero, la camiseta no nos da puntos. Sabemos lo difícil que es ganar después de ganar. Son muy generosas tanto en el esfuerzo como en el juego y eso nos hace ser un equipo. Esa es nuestra ventaja competitiva: somos un equipo no una selección”, analizó el técnico.

“Es un verano especial”, recogió Jorge Garbajosa. “Estas jugadoras vienen de ser campeonas de Europa y subcampeonas olímpicas y mundiales y son un grupo que han heredado el concepto de familia y el gen competitivo que les transmitieron las generaciones anteriores. Podían caer en la autocomplacencia con todo lo que han ganado, pero lo que han hecho ha sido crear una sintonía única dentro y fuera de la cancha. Son todo corazón. Se han merecido que esta Copa del Mundo sea aquí, en Tenerife. Nos enfrentamos al reto más importante de la historia de nuestro baloncesto femenino y estamos muy motivados. Aspiramos a organizar el Mejor mundial femenino de la historia”, repasó el presidente de la Federación Española.

La preparación para el campeonato se dividirá en dos fases. La primera, que se inicia mañana con el viaje a Palma, incluye dos amistosos ante Japón los días 5 y 6 de julio. “Será una mini-concentración de 10 días para tener una primera toma de contacto. Meteremos una carga táctica inicial e iremos perfilando individualmente el trabajo físico con el que queremos que lleguen a la segunda etapa de la preparación ya en agosto”, explica el seleccionador Lucas Mondelo.

Ya a finales de agosto, la selección comenzará la fase final de la preparación para la Copa del Mundo. España iniciará su andadura con una semana de entrenamientos en Valencia para disputar un torneo ante Francia, Bélgica y Letonia (31 de agosto y 1 de septiembre). Después, el equipo pondrá rumbo a Extremadura para entrenar en Villanueva de la Serena y jugar un segundo torneo en Cáceres ante Argentina, Grecia y Puerto Rico (8 y 9 de septiembre). Y, acto seguido, el equipo de Mondelo pondrá rumbo a Tenerife donde jugará los dos últimos amistosos antes del campeonato, el primero en el pabellón Quico Cabrera y el segundo en el Santiago Martín, en un torneo junto a Japón, Australia y China. Comienza ‘un sueño compartido’.