Deschamps y la fórmula Griezmann

El estreno de Francia contra Australia fue gris. Ganó, pero dejó un reguero de dudas. La nómina de delanteros —Griezmann, Dembélé y Mbappé— anunciaba a un equipo poderoso en ataque. Sin embargo, se apreció a un grupo plano que no se encontró cómodo como dominador. No le corrió la pelota. El partido reabrió un debate que sobrevuela la era de Didier Deschamps. Se cuestiona si Francia tiene un estilo propio. Y si tiene que ver más con la posesión o con los espacios. “Estilo, ¿qué estilo? ¿para qué?”, replica Didier Deschamps, que augura un partido complejo contra Perú (17.00, Cuatro): “No nos vamos a cerrar atrás, pero ellos tampoco, porque tienen que ganar. Pero ningún equipo puede atacar 90 minutos, hay que ser eficaces y mantener el bloque”.

En la cabeza de Deschamps está la idea de configurar una selección que domine todos los registros del juego. La confección de su lista tenía ese objetivo. “Tenemos muchos jugadores a los que les gusta tener el balón, otros que saben cómo defenderse cuando no lo tenemos... Tienes que saber qué hacer y cuándo hacerlo. La idea es tener un equipo perfecto”, corrobora el rojiblanco Lucas Hernández, elevado por Deschamps a la titularidad en el lateral izquierdo.

Pese a la versatilidad con la que trató de configurar la nómina de jugadores citados, Deschamps prefiere a su equipo jugando al contragolpe que atacando en estático. En sus reflexiones suele decir que a este Mundial han acudido pocas selecciones que tengan una identidad definida. Cita a España y a Alemania y ahí acaba su recuento. Por eso recela tanto de la necesidad de encontrar un sello con el que etiquetar el fútbol que despliega su selección, aunque el partido con Australia fue lo bastante significativo como para plantearse cambios.

En los últimos entrenamientos ha ensayado con Giroud en la punta de ataque. El sacrificado respecto al partido contra Australia sería Dembélé. <TB>Esto significaría volver a la fórmula que más gusta a Griezmann, que prefiere jugar por detrás de un nueve de referencia. Con esa disposición, Francia se metió en la final de la Eurocopa que organizó hace dos años. “Olivier es diferente de los otros delanteros, va a su ritmo, pero aporta algo distinto y, cuando no está, echas de menos su utilidad”, admite Deschamps, que aclara: “Pero eso no quiere decir que le vaya a sacar. En el primer partido entró con él ya comenzado y lo hizo bien”. Deschamps quiso aclarar el cambio de Griezmann en el primer partido. “Le quité porque le pesaban las piernas. Eso no le impidió ser decisivo, provocó el penalti y lo transformó. Pero pensaba que otro jugador podía darme otras cosas que él no me daba”.

El centro del campo también es objeto de controversia en Francia. Se cuestiona a Paul Pogba, pero Deschamps lo mantendrá junto a Kanté. Las pruebas de la semana sacaron del equipo a Tolisso para dar cabida a Matuidi para buscar más equilibrio. “Perú defiende bien y tiene la capacidad técnica de jugar con pocos toques. Es un juego muy sudamericano y tienen los jugadores adecuados para hacerlo”, advierte Dechamps.