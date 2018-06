Fernando Alonso: “No podemos estar mejor preparados para las 24 Horas de Le Mans”

El embrujo de Le Mans ya empieza a surtir efecto en Fernando Alonso. El asturiano dejó el domingo Canadá tras sumar un nuevo fiasco con McLaren en el Mundial, con el segundo abandono consecutivo, y el lunes ya estaba en Francia, puntual para su cita con las verificaciones, que en este enclave se realizan en el centro de esta localidad de la región de los Países de Loira: “Son algo único, en la ciudad, hay mucha tradición”, contó este martes en una mesa redonda celebrada en el circuito. “Cuando vives esos momentos por primera vez, sientes lo especial que es este tipo de carreras", proclamó un día después de hacerse la foto oficial junto a los 179 pilotos, 60 equipos, que competirán en la mítica carrera.

El asturiano empezará a vivir en persona lo que hasta el momento solo ha podido reproducir en el simulador o en su breve toma de contacto con el trazado de la Sarthe a principios de mes. “En el simulador no es lo mismo, la velocidad en recta es difícil de replicar”, advierte Alonso, que la noche del martes (22.00) abordará la primera tanda de clasificación. La segunda y la tercera se celebrarán el miércoles; el piloto que haga la mejor vuelta en cualquiera de las tandas se llevará la pole. “Estoy deseando probar la pista esta noche”, asegura el corredor de Toyota, que compartirá coche con el japonés Nakajima y con Sebastien Buemi, los dos compañeros con los que conquistó Spa. Y celebra: “No podemos estar mejor preparados para las 24 Horas de Le Mans”.

Como ya hiciera el año pasado con Indianápolis, Alonso vuelve a encontrar fuera de la Fórmula 1 retos que alimentan su hambre de victorias. Él, aún así, insiste públicamente en que no está en Le Mans porque no sea competitivo en la disciplina que lo encumbró como campeón del mundo en dos ocasiones. Su relato siempre ha sido el de la triple corona, esa que solo ha logrado un piloto, Graham Hill, y que consiste en sumar el GP de Mónaco de F-1, que ya tiene, las 500 Millas de Indianápolis, que intentó sin éxito el año pasado, y Le Mans, su reto inmediato. “Es especial, pero no solo es la triple corona, sino también ganar el WEC (Mundial de resistencia). Lideramos el campeonato después de Spa y esta carrera es extremadamente importante, aunque también la tendremos en 2019. En la Supertemporada hay tres desafíos: dos Le Mans y un WEC. A ver si podemos ganar uno de ellos o los tres”, aventuró el ovetense.

Alonso contará con algunas circunstancias que pueden propiciar su corona en Le Mans. La primera es que corre en el equipo favorito, Toyota, la única marca que queda en la categoría reina de prototipos tras la marcha de Porsche y Audi. y el único equipo con tecnología híbrida. Solo el otro coche, el número siete, puede discutirle las victorias, aunque una lucha entre ambos es difícil en una modalidad donde imperan las órdenes de equipo. Irá en su contra su poca experiencia en este tipo de carreras y que aún no ha podido rodar con lluvia, aunque espera hacerlo mañana. "Si no pasa y llueve en la carrera ya nos apañaremos", aventuró.