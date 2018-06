Dos fines de semana han pasado sin que el Madrid haya ganado una Copa de Europa. ¡Florentino dimisión!, cabría exigir. La alegría por el último título duró lo que duran dos peces de hielo… perdón por el desvarío. Duró, decimos, lo que tardó Cristiano en abandonar su condición de adulto y volver a su archiconocida versión de niño al que hay que sonar los mocos. Celebrando andaban sus compañeros el formidable triunfo en la Champions cuando el portugués sintió la sombría presencia de un micrófono cerca de su boca y se arrancó: “O tiro yo el penalti o me llevo la pelota”, o lo que es lo mismo: “Fue muy bonito estar aquí”.

Pero, en el fondo, lo que vino a decir Cristiano fue “aquí estamos yo y mis circunstancias”. Y sus circunstancias son que cobra menos, mucho menos que Messi y Neymar. Y eso no es justo, cree el chico. Y sus circunstancias son que con lo que él ha hecho por el Madrid ya podía el Madrid hacer algo por él, digamos responder de ese pico que dice Hacienda que se ha fumado, 14,7 millones de nada convertidos hoy en 19 por aquello de que el fisco es muy suyo a la hora de penalizar el fraude. Esas son las circunstancias de Cristiano, quien exige respuestas al Madrid en ambos terrenos. Y no se las dan.

Vayamos por partes. Aseguran fuentes bien informadas, en este caso fuentes a secas, que Messi cobra 35 millones de euros netos por temporada en el Barça. Y eso solo de sueldo, sin contar añadidos publicitarios y demás. Aseguran las mismas fuentes que Neymar recibe allá en París, también anualmente, 36 millones. Que si hay que creerlo se cree, pero cuesta mucho hacerlo teniendo en cuenta que la credibilidad financiera del PSG se asemeja a la de ese partido político que el lector, avispado como es, tiene en mente.

Pues bien, parece ser, porque en esto del dinero del fútbol nada es y todo parece, que Cristiano solo (tiene gracias lo de solo, ¿eh?) cobra 21 millones netos por temporada. Más allá de la indecencia que suponen esos salarios, y decimos indecencia como podíamos decir asquerosidad, lo cierto es que no es de recibo que este señor gane la mitad que Neymar. Y no es que el que esto escribe ande flojo de matemáticas, que también, hasta el punto de considerar que 21 es la mitad de 36. Lo que ocurre es que creer que Neymar gana esa cantidad en el PSG... (risas).

Así las cosas, Cristiano eligió el día del triunfo del Madrid en la Champions, también llamado el día de Bale, para hacer público de manera ilegítima su legítimo deseo de cobrar más dinero. De zapatiestas andaban sus compañeros, mientras él, hosco y enfurruñado, expresaba su disgusto amén de recordar a cuantos le escucharan que él ya ha ganado “cinco Copas de Europa”. Al rato, recibió la contestación de Florentino Pérez, que harto de que le estropearan la fiesta con preguntas sobre el futuro del portugués respondió como para cerrar el debate: “Yo también he ganado cinco Copas de Europa”. Extraña que en ese momento el entrevistador no preguntara al presidente del Madrid cuándo fue la última vez que saltó a un campo de fútbol vestido de corto.

Pero la escena denota que entre Pérez y Ronaldo las cosas están tirantes, por no decir que las balas zumban que dan miedo. El mandatario no quiere tocar el sueldo del portugués y este, con toda la razón, considera una afrenta estar a años luz de lo que ganan Messi y Neymar. Su hoja de servicios apoya su reivindicación, pero sus pataletas a destiempo lo único que hacen es apagar la alegría del compañero que tiene al lado y del hincha que le venera. Desconoce aquí este propio que escribe si Cristiano aceptará quedarse como está (ya sería raro), si Florentino dará su brazo a torcer (raro, raro) o si algún club extranjero accederá a pagar una millonada al Madrid y equiparar el sueldo del portugués, que tiene 33 años, a los de Messi y Neymar (rarísimo). Hasta que se resuelva el enigma, no les extrañe que Cristiano siga encontrando compañeros que le suenen los mocos, por mucho que él se empeñe en soplarlos.