Aspas: “Vengo de un equipo pequeño; todo lo que he ganado en el terreno de juego”

“A mí me gustaría ser titular, por supuesto”, dijo Iago Aspas con su prudente retranca de Moaña. “Pero si el míster me da quince minutos tengo que hacer lo máximo posible para ganarme minutos para el siguiente partido. A veces las estadísticas no son más que números que solo sirven para enorgullecer el trabajo de uno mismo”.

A veces las estadísticas no avalan a los futbolistas ante sus jefes, por más reveladoras que sean. En el caso de Aspas, las estadísticas son nítidas, para iniciados y profanos. El atacante ha dado cinco asistencias y ha metido cinco goles en diez partidos con España. Es el mejor promedio de goles y asistencias por partido jugado con la selección de todos los puntas convocados en los últimos dos años, cuando comenzó el actual ciclo mundialista. Supera claramente a Diego Costa, autor de siete goles y cuatro asistencias en 20 partidos; y más claramente a Rodrigo Moreno, que ha metido dos goles y ha dado una asistencia en sus seis encuentros como internacional absoluto.

Aspas destacó por encima de sus competidores a pesar de que Costa y Rodrigo casi siempre entraron como titulares mientras que él, en la mayoría de los partidos que jugó, actuó como suplente, ingresando unos minutos. Solo superó los 45 minutos de acción en el amistoso contra Colombia en la Condomina, en donde permaneció 56 minutos en el campo.

“Desde que vine aquí ya sabía que mi nombre iba a salir en las portadas y en las televisiones”, dijo Aspas este domingo, durante una conferencia de prensa en Krasnodar. “Vengo de un equipo pequeño y yo todo lo que he ganado o tenga que ganar estará dentro del terreno de juego. Intentaré dar lo máximo para ponérselo difícil al entrenador, que es el que me pone o me quita del terreno de juego”.

Gentil y armado de su agradable tonada marinera, el gallego de 30 años lanzó una bomba de profundidad de puertas adentro. No hay nadie en la concentración de España que no comprenda ese código. Los profesionales, y entre ellos varios futbolistas de la selección, sospechan que en este negocio cada vez prevalecen más las protecciones de los poderes fácticos. Aspas juega para el Celta, un club de la periferia que hace muchos años que no se clasifica para la Champions. Tampoco es cliente de una gran agencia de representación, ni su agente está asociado con un gran magnate de la intermediación. Cosa que sí ocurre con Diego Costa y Rodrigo Moreno, jugadores del Atlético y el Valencia respectivamente, ambos excelentemente bien dirigidos por Jorge Mendes, el agente más poderoso del planeta, y sus socios.

Le reprocharon a Aspas que, tras el 1-0 in extremis saliera del campo diciendo la verdad: “Antes de estos dos partidos amistosos [contra Suiza y Túnez] teníamos mejores sensaciones”. Aprovechando su presencia en la conferencia, le preguntaron si Julen Lopetegui, el seleccionador, contrariado por estas palabras, le había dicho que rectificara. “No voy a matizar nada”, replicó el jugador. “Siempre se le sacan los puntos a las íes cuando no hay un gran partido de la selección. Pero jugamos contra un rival valiente que también quería el balón y a lo mejor nos sorprendió a todos los que no conocían este tipo de equipos. Afortunadamente lo solucionamos al final”.

“No todos los partidos los vamos a ganar 6-1, como contra Argentina”, avisó Aspas, autor aquel día de tres asistencias y un gol. “Igual la gente después de aquello esperaba que le metiéramos ocho a Suiza y diez a Túnez. Y Túnez viene de empatar 2-2 ante Portugal. ¡En casa de Portugal! Son todos equipos bien trabajados”.