Lopetegui recupera a Diego Costa, su ‘nueve’ favorito para el Mundial

Diego Costa regresa a la selección española por la alfombra roja. Él esperaba verse en la convocatoria y acertó de pleno. Ningún jugador del equipo que no acredite títulos internacionales ha gozado de mayor protección. Cinco goles en la fase de clasificación del Mundial de Rusia le convalidan en el plano estadístico: contra Liechtenstein, Macedonia, Albania e Israel. Pero su integración al juego del equipo, en donde normalmente disfruta de pocos espacios para desarrollar sus virtudes, ha sido despareja. Hay compañeros que no están seguros de que encaje del todo en el modelo. Pero Julen Lopetegui insiste. El seleccionador ha dicho que el nueve le brinda alternativas y recursos únicos. Guardarle el sitio durante nueve meses ha sido una señal de compromiso en la última gran prueba antes del torneo. El ensayo general volverá a medirle a él y a La Roja. Con Alemania el viernes 23 y con Argentina el martes 27.

La carrera de Costa describe una elipsis singular. Hace un año, cuando militaba en el Chelsea y se disponía a levantar la Copa de la Premier, el Atlético le ofreció contratarle a pesar de que no podía garantizarle competir. La sanción de la FIFA le obligaba a postergar la inscripción hasta enero de 2018. En junio Costa comunicó al Atlético que haría el sacrificio siempre y cuando su inactividad en la competición no le impidiera regresar a la selección española para disputar el Mundial de Rusia. Tanto el jugador como el club rojiblanco acudieron a pedir ayuda a Jorge Mendes. El agente les prometió que se ocuparía de satisfacer los deseos de todos. Entonces, Lopetegui fue tajante. Dijo que no llamaría al goleador mientras no compitiera.

La Roja disputó seis partidos en ese periodo. Costa no entró en ninguna lista pero en su ausencia su puesto quedó despejado. Lopetegui nunca alineó al mismo delantero centro en los cuatro partidos oficiales que decidieron la clasificación. Contra Israel puso a Aduriz; contra Albania a Rodrigo Moreno; contra Liechtenstein a Morata; y contra Italia a nadie.

Frente a Italia en el Bernabéu, en el duelo directo que sentenció la eliminatoria, el técnico hizo algo que contrasta con su discurso y sus hábitos. Lopetegui asumió el cargo en agosto de 2016 declarando que quería jugar con un punta de referencia y eso hizo en nueve de los diez partidos que dirigió hasta el encuentro del Bernabéu. En las jornadas oficiales, frente a Liechtenstein, Italia, Albania, Israel y Macedonia, alineó a Costa; el día que Costa se lesionó, contra Macedonia en Granada, puso a Morata, otro nueve del mismo corte. En los cuatro amistosos que dispuso antes de septiembre de 2017, alternó a Morata en dos ocasiones (Bélgica y Francia), Aduriz en una (Inglaterra) y Aspas en otra (Colombia).

La excepción contra Italia

Llegado el 2 de septiembre, día del choque con Italia en Chamartín —el primero tras el fichaje de Costa por el Atlético— resultó inaudito ver a la selección salir sin punta. Lopetegui alineó a Isco como hombre más adelantado, alternándose con Asensio, otro mediapunta que jamás hizo de nueve como profesional. Se trataba de jugadores dotados para maniobrar en espacios reducidos —especialmente Isco— pero en lugar de atacar a Italia presionándola en campo contrario de forma continuada, el seleccionador dispuso replegar y contragolpear. Cuando dio entrada a Morata faltaban 15 minutos para el final. David Villa, el goleador histórico de la selección, convocado con gran estruendo mediático, permaneció sentado. Entró al campo en el minuto 90. Le sirvió para que la hinchada le homenajeara pero se volvió a Nueva York dolido en el corazón. Ni el Guaje ni sus compañeros más próximos comprendieron su efímero regreso a la selección.

El 2 de septiembre de 2017 Morata y Villa se encontraban en plenitud. Villa no volvió a las convocatorias de España. Ahora Morata se quedó fuera, por primera vez desestimado por razones técnicas por Lopetegui. Los problemas de espalda que ha sufrido en enero y febrero le han orillado en el Chelsea mientras que Costa volvía a competir en el Atlético. El hispanobrasileño metió seis goles y dio cuatro asistencias en 13 encuentros en todos los torneos desde enero. Morata suma nueve partidos y una asistencia en el mismo periodo. Aspas lleva cinco goles y tres asisntencias; y Rodrigo Moreno seis goles y tres asistencias en 2018.

“Cuando Diego ha estado compitiendo a buen nivel siempre ha sido de nuestra partida”, dijo el seleccionador, cuando le preguntaron si tenía decidido darle la titularidad. “Ahora no tiene el puesto asegurado. Viene aquí para competir con los compañeros”.

Palabras al margen, sin Morata no habrá más nueve puro que Costa. Sus competidores internos en la línea de ataque responden a otras especies. Asensio es más extremo que otra cosa; Lucas Vázquez también es hombre naturalmente inclinado a la banda; Aspas suele manejarse como segunda punta y Rodrigo Moreno también.