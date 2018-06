Claudio Tapia, sobre la suspensión del Argentina-Israel: “El fútbol no tiene que ver con la violencia”

Claudio Tapia, presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) le puso voz a lo que susurraba ayer por la noche en el hotel Sofía de Barcelona, donde concentra la selección de Jorge Sampaoli: Argentina no viajará a Jerusalén para disputar un partido amistoso el próximo sábado. Las presiones políticas y sociales terminaron por cancelar un amistoso, de arranque incomodo por cuestiones logísticas la Albiceleste. “El fútbol empieza y termina en un campo de juego. Nada tiene que ver con la violencia. Mi responsabilidad es la de bregar por la salud, integridad física y la seguridad de toda la delegación”, subrayó el mandamás del fútbol argentino.

ampliar foto Tapia, en el entrenamiento de Argentina en Barcelona. LLUIS GENE AFP

El martes por la tarde los jugadores dijeron basta. Nunca les había convencido la idea de viajar a Israel una semana antes de su estreno en el Mundial ante Islandia; pero, con resignación lo habían aceptado. Hasta que en el entrenamiento de la selección argentina, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, un grupo de manifestantes a favor de la causa de Palestina protestó contra Messi y compañía. “¡Messi no vayas!”, “¡No laven la imagen de Israel! ¡Cómo dijo Maradona, la pelota no se mancha!”, retumbaban desde los megáfonos. Una situación tensa, que se potenció cuando enseñaron camisetas de la selección argentina manchadas con pintura roja que simulaba ser sangre.

Fue el último eslabón de una cadena que ya estaba rota. Los jugadores, liderados por Messi, hablaron con los dirigentes y los convencieron de que no había que jugar el partido. En cualquier caso, no fueron los primeros que intentaron convencer a Tapia. El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rayub, ya se había sumado a la protesta. El gobierno israelí ha convertido un partido de fútbol en un arma política. Tal y como han recogido ampliamente medios argentinos, el encuentro se celebrará para conmemorar el 70 aniversario del Estado de Israel”, subrayó en una carta enviada a su homólogo en la AFA. “Quiero Pedirles disculpas a todos los israelíes que sacaron las entradas. A todos los chicos que iban a tener acciones con nuestros jugadores, de diferentes religiones, en un mensaje de paz”, aclaró el presidente de la federación argentina, en su comparecencia en la que no aceptó preguntas.

Aclaró, en cualquier caso, que Argentina no olvida la posibilidad de recuperar el amistoso. “No es nada contra la comunidad israelí, no es nada contra la comunidad judía. Espero que todos tomen esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz. El fútbol trasciende religiones, trasciende sexos, porque todos juegan al fútbol. Dejamos abierta la posibilidad de hacer acciones juntos en el futuro, en Israel o en otras partes del mundo”, explicó. Eso sí, no se olvidó de reivindicarse. “Los que nos tratan de ignorantes nos subestiman. Es un conflicto que lleva 70 años”, concluyó Tapia.