Rubi, en su presentación en el RCDE Stadium. EUROPA PRESS / VÍDEO: ATLAS

El Espanyol lo tenía claro, Rubi también. La entidad blanquiazul buscaba un entrenador que conociera el club, el técnico quería volver a Barcelona, especialmente a la Ciudad Deportiva Dani Jarque. No dudó el preparador, ni siquiera después de conseguir el ascenso a Primera con el Huesca. “Cuando te llaman desde tu casa, es comprensible que tengas pocas dudas. Es el hecho más importante de mi carrera”, afirmó Rubi, que firmó un contrato por dos temporadas. Después de 10 años, el entrenador catalán regresa al Espanyol. Entre 2006 y 2008, había dirigido al filial blanquiazul. “Rubi nos ayudará a construir un Espanyol grande y divertido”, aseguró Carlos García Pont, vicepresidente del club. “¿Divertido?”, dijo Rubi; “nos dejáramos el alma para hacer un Espanyol valiente”.

El director de fútbol profesional, Óscar Perarnau, explicó la elección del técnico. “Me gusta hablar de un trabajo en equipo. La secretaria técnica, sin conocer mi opinión, había realizado un trabajo previo de selección en la que habían quedado dos o tres opciones. Y, cuando analizamos de manera más exhaustiva a Rubi, fue el entrenador más completo, por su metodología, por su gestión de vestuario y por su manera de entender el fútbol. Además, uno de los aspectos que más que gusta es que cuida mucho los detalles”, apuntó Perarnau.

Será la tercera experiencia de Rubi en Primera, después de haber pasado por el Levante y por el Sporting. Y el técnico ya comienza a visualizar su equipo. “El Espanyol ha sido un equipo disciplinado tácticamente. Lo he sufrido como rival, era difícil hacerle goles. En defensa, de nota altísima. Con David Gallego [entrenador que reemplazó a Quique Sánchez Flores], ha tenido más alegría en el juego. Queremos ser un equipo muy serio, que no regale defensivamente, pero buscamos ser atrevidos en ataque. Prefiero ganar 3-2, que 1-0. Esa es la idea. La clave no es el cambio de jugadores, sino la mentalidad del equipo”, sostuvo el nuevo técnico blanquiazul.

Rubi, sin embargo, todavía no puede pedir refuerzos. “Tenemos 25 jugadores. Si no hay salidas, no habrá fichajes. No podemos ser muy proactivos cuando tenemos contratos en vigor”, explicó Perarnau. El manager blanquiazul, en cualquier caso, no confía en poder retener a Gerard Moreno. “Tengo la esperanza de que se quede, pero será muy difícil retenerlo”, dijo Perarnau, que reveló que el club rechazó ofertas por David López. “Estoy adaptado y tranquilo. Sé que si se marcha Gerard lo intentaremos sustituir de la mejor manera posible”, apuntó Rubi. “Considero que un entrenador tiene que tener la habilidad para sacarle rendimiento a los jugadores que tiene. Y Rubi ya ha demostrado que puede hacerlo”, concluyó Perarnau.