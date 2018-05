Djokovic: “No quiero ser el mismo de hace tres años”

El último capítulo en París, soleada y sin rastro del agua ayer, se llevó por delante a cinco tenistas españoles. La competición se ensañó especialmente con las representación femenino, puesto que se despidieron Carla Suárez (7-5 y 6-3 con Maria Sakkari), Lara Arruabarrena (6-0 y 6-4 frente a Petra Kvitova) y Georgina García (6-1 y 6-0 contra la danesa Caroline Wozniacki), y también se cobró dos bajas en el cuadro masculino: Guillermo García-López, derrotado por Karen Khachanov (6-2, 7-6, 6-7 y 6-3), y el joven Jaume Munar, que ofreció una digna resistencia ante Novak Djokovic.

En su segundo compromiso, el serbio mantuvo la línea sobria del primer día y resolvió en tres sets: 7-6, 6-4 y 6-4 (en 2h 18m). Se enfrentará en la tercera fase a Roberto Bautista, que estos días lucha contra una realidad traumática. El castellonense, de 30 años, perdió a su madre una semana antes de viajar a Roland Garros y de momento ya ha sumado dos victorias; la última contra el colombiano Santiago Giraldo, por 6-4, 7-5 y 6-3. Con el mejor ranking de su carrera, 13º en la lista de la ATP, el español reconoció que le está costando mucho entrar en la pista, pero está siendo todo un ejemplo de entereza.

En su horizonte inmediato asoma la silueta de Djokovic, que después de rendir a Munar ofreció una conferencia sin desperdicio, con un buen puñado de reflexiones humanas. En busca de sí mismo, cuestionado una y mil veces sobre ello y siempre con toda la educación del mundo, el de Belgrado se sinceró. A sus 31 años y padre de dos hijos, su orden vital se ha transformado y asegura que en ningún caso pretende alterar el rumbo natural de su existencia, independientemente de los resultados deportivos en las pistas.

“No quiero ser la misma persona y jugador que fui hace dos, tres o cuatro años”, se arrancó el 22 del mundo, absoluto dominador del circuito entre 2015 y mediados de 2016. “Es simplemente diferente, tengo una vida diferente. Quiero decir, ahora soy padre de dos hijos y son muchas las cosas diferentes que priorizo en la vida. No se trata solo de tenis, como era el caso antes. Entonces debes adaptarte, abrazarlo e intentar encontrar las mejores soluciones posibles para equilibrar todo y prosperar en todos los aspectos de tu vida”, prosiguió.

El Nole más joven

“Me veo en conversaciones con mi yo más joven, especialmente en el último año más o menos, porque siento que necesito hacerlo, siento que necesito volver a esos días en los que comencé a jugar al tenis para ver por qué comencé a jugar al tenis, para recordarme a mí mismo, para inspirarme y para obtener la motivación”, explicó; “y lo que obtengo de mi yo más joven es una sonrisa. Si esto se convierte en algo mecánico para mí, no es bueno. Veo que hoy en día el deporte se está convirtiendo en algo demasiado comercial. Por lo tanto, es muy importante recordarse a uno mismo los días en los que comenzó a jugar por pasión”.

Cuestionado sobre su decaída profesional, asociado por los críticos a su modo de interpretar la vida, fue rotundo: “Creo que las decisiones que tomo en la vida son las correctas, a pesar de que no parecen ser las correctas para algunas personas. Pero para mí, son las correctas en ese momento. Siento que evolucionar es algo natural. Intento esforzarme, evolucionar y mejorar como persona y también como jugador. Por el momento no estoy jugando al nivel que deseo, pero al mismo tiempo entiendo que el proceso obviamente lleva tiempo. Y trato de no rendirme y sacar lo mejor de esta situación en las que estoy”.