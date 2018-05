Guardiola: “Lo que ha hecho el Madrid es espectacular”

Más de 800 niños se dieron cita este miércoles por la mañana en el Pabellón de la Mar Bella de Barcelona. Mérito del Open Day de la Fundación Cruyff, que ayuda desde hace 14 años a los jóvenes discapacitados para que puedan practicar deporte en buenas condiciones. Al acto, además de los niños y su felicidad, acudieron reconocidas caras vinculadas con Johan Cruyff, que falleció hace dos años pero que ha dejado su legado deportivo y también social. Entre los destacados estaba su hijo Jordi Cruyff- que busca equipo tras triunfar en Israel-; el exdelantero y también técnico Óscar García o el que fuera lateral del Dream Team Juan Carlos; el expresidente azulgrana Joan Laporta y una buena representación de que la fue su junta en el club; el entrenador Quique Setién (Betis); el excapitán Carles Puyol; y también Pep Guardiola, que atendió a los medios tras un acto en que se presentaron a los nuevos miembros de la Fundación Cruyff.

Antes de hablar con todos, Guardiola atendió a primera hora de la mañana a Catalunya Ràdio y recordó su paso como entrenador del Barça, época más gloriosa del club en cuanto a títulos. “El Barcelona jugó dos finales de Champions con ocho jugadores de la cantera. No volverá a repetirse nunca. Hubo un patrón y fueron ascendiendo hasta llegar al primer equipo. Fue muy chulo, acompañado de una bestia como Leo Messi”, admitió. Más tarde, sin embargo, recompuso su discurso cuando le cuestionaron por el adiós de Iniesta y quizá el final de otro de los legados de Cruyff con los mediocentros (Milla, Celades, Guardiola, Xavi, Busquets…) o volantes de toque y precisión. “Si el club sigue sabiendo qué quiere hacer y cómo, tiene todas las armas. El fútbol no se acaba con dos o tres personas. El Barça seguirá siendo el mejor club del mundo. No creo que pierda ADN”, resolvió sin olvidarse de felicitar al Barcelona por “su temporada brutal”.

Ya advirtió hace unas semanas el entrenador del Manchester City que lo más valioso y complicado es ganar la Liga, la competición de la regularidad. Pero no le quitó mérito alguno al Madrid y a su machada de firmar tres coronas consecutivas en la Champions League. “Es espectacular, para quitarse el sombrero. No importa si lo merece o no porque es muy difícil lo logrado porque es una competición muy dura donde estar dentro o fuera depende de muchas cosas. Hay que felicitar a Zidane por su trabajo espectacular”, señaló; “demuestra la calidad del equipo y el resto esperamos impedir que se lleven la cuarta consecutiva”.

También se refirió Guardiola a la situación política de Cataluña y a su manera de reivindicar la libertad de los presos políticos con el lazo amarillo que lleva en las comparecencias públicas. “En España también hubiese llevado el lazo amarillo. La gente lo lleva contra el SIDA, discriminación de género… Es una reivindicación no política”, explicó. Y cerró: “La situación no es fácil, pero no se arreglará nada hasta que los presos vuelvan. Hay gente que lleva 200 días en la cárcel por pedir votar, acusada de cosas que no ha hecho”.