Caparrós: “Tengo más pelo que Monchi”

“Joaquín Caparrós tendrá el poder absoluto en lo deportivo del Sevilla”. Así se expresó José Castro, presidente del Sevilla, en la presentación del nuevo director de fútbol del equipo andaluz. En la primera fila de la abarrotada sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, Carlos Marchena y Paco Gallardo, adjuntos a Caparrós, capitaneaban al grupo que dirigirá los destinos del Sevilla en lo deportivo. El último hombre que gozó de tanto poder en la entidad andaluza fue Monchi. El actual director deportivo de la Roma, que ha alcanzado las semifinales de la Champions, ya ha hablado con Caparrós, al que le ha deseado suerte en esta nueva etapa al frente del Sevilla. Con el aval de Monchi, Caparrós valoró la comparación con el que fue el gestor principal del Sevilla de los últimos éxitos. “Bueno, todavía tengo más pelo que Monchi”, bromeó Caparrós. “Creo que en el fútbol y en la vida no hay dos personas iguales. No hay dos presidentes iguales, no hay dos entrenadores iguales… Sí os reconozco que he hablado con Monchi, pero ese tipo de conversaciones deben quedar en secreto. Monchi es un personaje top en el fútbol”, señaló Caparrós.

Es significativo que Caparrós haya mantenido en su nuevo equipo de trabajo a técnicos que trabajaron con Monchi, caso de Ramón Vázquez o José Luis Ruda. En el nuevo organigrama presentado por el Sevilla, cobra trascendencia el director de la cantera, Pablo Blanco, con hilo directo con la dirección deportiva. “En la final de la Champions habrá dos jugadores que se han criado en nuestra cantera (Sergio Ramos y Alberto Moreno). Quiero jugadores de talla mundial para el Sevilla y que no le cerremos el paso al gran talento que tenemos en nuestra cantera”, admitió Caparrós, quien fue muy ambicioso a la hora de determinar los objetivos del Sevilla en relación a la próxima temporada: “Quiero hacer un equipo campeón, que dispute la Champions en la Liga y que pelee en todos los torneos que juegue. Un equipo que le mire a la cara a todos los rivales de la competición española y europea. Soy consciente de que los demás equipos también se prepararán muy bien, pero habrá mucha exigencia y los jugadores que vengan tienen que ser muy competitivos”.

La primera decisión importante que debe tomar Caparrós y su equipo de trabajo será la contratación del nuevo entrenador del Sevilla. Todos los caminos apuntan a que el elegido es Pablo Machín, actual técnico del Girona y del que se manejan muy buenos informes en el club andaluz. “Está decidido y el que venga será el entrenador ideal. Le vamos a crear un ambiente de tranquilidad y unión. No vamos a tener prisa porque los deberes están hechos y el entrenador, cuando venga, solo tendrá que decidir entre un abanico de posibilidades que le vamos a poner por delante”, aclaró Caparrós, el nuevo Monchi del Sevilla.