Morata, Monreal y Odriozola, los tres nombres claves en la lista de España para el Mundial de Rusia 2018

El acto de presentación de la lista de los 23 jugadores que representarán a España en el Mundial de Rusia 2018 celebrado esta mañana en Madrid tuvo una duración aproximada de media hora. A medida que Julen Lopetegui nombraba a los futbolistas incluidos en la convocatoria su imagen en forma de holograma aparecía sobre dos paneles digitales colocados en uno de los salones de actos del Distrito Telefónica de Las Tablas. La exposición del catálogo es un trámite tan reconocible en su ejecución, como en las argumentaciones que se han de exponer después para justificar presencias y ausencias. La baja de Álvaro Morata (Chelsea) y la entrada de Álvaro Odriozola (Real Sociedad) y Nacho Monreal (Arsenal) coparon absolutamente los highlights del acto.

"Quiero comenzar haciendo un recuerdo a los jugadores que no están en la lista y que han sido definitivos en nuestra clasificación para el Mundial", se arrancó Lopetegui. "Los sentimos parte de nosotros", añadió después. Sin llegar a ser preguntado al respecto, ya quiso dejar claro a quienes enviaba ese consuelo protocolario. "Hay jugadores que merecían estar y no van a estar, como es el caso de Bartra, Illarramendi, Vitolo...", enumeró. Y Morata. La no presencia del atacante del Chelsea, uno de los jugadores con los que ha contado en cinco de los diez partidos de la fase de clasificación (Liechtenstein, Italia, Macedonia y de nuevo Italia y Liechtenstein) en los que anotó cinco goles, se convirtió en una espina difícil de tragar. "Ha estado muchas veces conmigo, le tengo una estima personal importante", aseveró.

"He hablado con los jugadores que entendía que tenía que hacerlo, que debían enterarse por mí", confesó Lopetegui, que no nombró a Morata. "Más que hablar de por qué no están, lo que está claro es que no hay ningún motivo negativo. Había otros compañeros en su posición [la de Morata] que podían ayudar. No ha venido porque otro compañero nos ha convencido más", se justificó el seleccionador, que fue algo más preciso a la hora de argumentar la llamada de Monreal. "Nacho ha sido un futbolista que ha venido mucho, ha participado activamente con nosotros, le conocemos bien y estamos convencidos de que nos vale", indicó.

Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta) y Diego Costa (Atlético) serán los encargados de ocupar la línea más adelantada de España en Rusia. "Nos aportan muchas cosas, son muy diferentes", valoró Lopetegui. "Iago puede jugar por fuera y por dentro, Rodrigo también, maneja bien el área y la zona de tres cuartos gracias a su movilidad. De Diego sabemos que nos da un punto de competitividad, de agresividad y de fútbol con espacios", describió. "Cada uno nos aporta soluciones diferentes y todos ellos son compatibles", dijo después.

La confección de la zona defensiva era también uno de los apartados de la lista con más variables. Finalmente, Lopetegui ha formado una línea de ocho jugadores, con las cuatro posiciones dobladas, esto es, con dos jugadores específicos por puesto. Monreal ha disputado 38 partidos esta temporada, en los que ha anotado cinco goles (solo había marcado en una ocasión en los 134 partidos anteriores). Su inclusión ha dejado fuera a Marcos Alonso, reciente campeón de la FA Cup con el Chelsea, con el que ha logrado ocho goles en 45 partidos.

"Es una decisión futbolística. Todas las decisiones tienen muchos ángulos, había muchas posibilidades de hacer una lista, y esta era la que más nos iba a ayudar", señaló Lopetegui. "Soy consciente de lo que es quedarse fuera del Mundial, la competición más bonita y más dura que existe", profundizó el seleccionador, que aseguró que para suplir la ausencia de los seis jugadores del Madrid (Carvajal, Nacho, Ramos, Isco, Asensio y Lucas Vázquez), a los que les resta la final de la Liga de Campeones para dar por concluida la temporada, en la concentración de la selección que dará comienzo mañana llamará a varios futbolistas de la sub-21 "con ganas por jugar y con presente y futuro".

Antes de debutar en Rusia, España disputará dos encuentros preparatorios para el Mundial. Primero se medirá el 3 de junio a Suiza en el Estadio de la Cerámica, y el 9, en una sede todavía por confirmar, llevará a cabo su última prueba antes de debutar el viernes 15 frente a Portugal en Sochi, en el primer partido del Mundial.