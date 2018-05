La Euroliga de Doncic y de Llull

Un día antes de volar a Belgrado confesó que lo había soñado. Sergio Llull viajó del calvario de ocho meses y medio de lesión a la gloria de la Décima en tan solo nueve partidos. Luka Doncic consiguió el doble MVP de la temporada regular de la Euroliga y de la Final Four en tan solo 24 horas. El esloveno cinceló su leyenda precoz en la antesala de su viaje a la NBA con una conquista enciclopédica. En el Stark Arena de Belgrado retumbó de manera consecutiva el We are the Champions, el “¡Llull, Llull, Llull!” y el “Luka quédate, Luka quédate”.

Con 15 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias y 17 de valoración, Doncic se llevó el galardón de MVP de la Final Four, sucediendo en el palmarés madridista al Chapu Nocioni, héroe de la Novena. La noche antes de la final, el niño prodigio de 19 años había recogido el mismo galardón pero de la fase regular del torneo tras promediar 16,1 puntos, 4,9 rebotes y 4,3 asistencias, liderando a su equipo en una temporada plagada de lesiones de larga duración, hasta el trono. A poco más de un mes del draft de la NBA, Doncic suma un nuevo premio para lucir en su rutilante escaparate de conquistas.

“Ganar la Euroliga es algo increíble. Esta temporada he ganado las dos finales europeas que he jugado y es increíble. Hemos trabajado mucho para conseguir este título", afirmó Luka, recordando la obra que empezó en septiembre conquistando el Eurobasket en su debut internacional con Eslovenia. “Todo el mundo habla de la presión. Es verdad que está ahí, pero cuando estás en la cancha no lo piensas. Yo intento jugar para divertirme. Hemos peleado mucho en esta final y hemos luchado como un equipo, porque siempre hemos sido un equipo, tanto cuando hemos perdido como cuando hemos ganado. Este equipo tiene corazón y coraje. También los aficionados siempre han tenido fe en nosotros y nos han apoyado mucho”, remató el MVP de la Final Four.

Resistió el Madrid la carga final del Fenerbahçe sin Doncic ni Llull en pista. El menorquín vivió los minutos finales con la emoción a flor de piel, repasando su viaje de resiliencia, la metáfora de un equipo rocoso.

Desde su vuelta, el 25 de abril en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos ante Panathinaikos, Llull tan solo había disputado ocho partidos antes de la final ante el Fenerbahçe. Seis en casa, uno como visitante y la semifinal de la Final Four en territorio neutral.

En el primero, ante los griegos, jugó 19 minutos y anotó ocho puntos decisivos en los últimos cinco minutos del encuentro. En el segundo, el que el Madrid selló el billete a Belgrado, se fue hasta los 11 puntos y repartió siete asistencias en 18 minutos. En el tercero, en su regreso a la Liga 10 meses y 13 días después frente al Estudiantes, brilló con 14 puntos (con 3 de 5 en triples) y 17 de valoración en 19 minutos de juego. En el cuarto, ante Baskonia, logró 10 puntos en los seis primeros minutos para un total de 14 y un 18 de valoración. En el quinto, ante el Gipuzkoa, elevó sus registros hasta los 18 puntos (con un 4 de 6 en triples) y 22 de valoración en solo 16 minutos. En el sexto, ante el Betis, secundó el triple-doble de Doncic con 8 puntos y 6 asistencias. En el séptimo, en Murcia, la primera vez que pisaba otro parqué que no fuera el del WiZink Center, se tomó un respiro pensando en la cita en Serbia y anotó apenas 3 puntos en 17 minutos. Con apenas dos horas de rodaje sobre la pista, se presentó ante el CSKA, como si nada hubiera pasado.

Dispuesto a retomar su leyenda, apareció con jerarquía en la pista, resultó determinante en la gestión de los tiempos, lideró el ritmo emocional de su equipo y anotó 16 puntos, los mismos que Doncic, para alcanzar su cuarta final de la Euroliga en los últimos seis años. "He soñado muchas veces con la Final Four durante mi recuperación y siempre acababa bien", contó antes de volar a por el sueño de la Décima. Llull ha sido MVP en 7 de los 14 títulos de la era Laso y el año pasado repitió galardón en la fase regular de la Euroliga y la ACB. Su mejor año como profesional se cortó sin embargo con la primera lesión de su carrera, cuando era reconocido por todos como el jugador más determinante del continente después de acumular proezas y canastas inverosímiles. En su vuelta, le han bastado nueve partidos para alzar la Décima.